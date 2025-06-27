Противостояние между Брюсселем и Будапештом выходит на новый виток. Как сообщает Politico, «десятки видных европейских политиков направляются в Венгрию на прайд, однако консервативное правительство страны настаивает на том, что гей-парад* незаконен». Мероприятие поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а премьер страны Виктор Орбан призвал ее «воздержаться от вмешательства».

Издание отмечает, что шествие в Будапеште, на котором участники собираются «бросить вызов Орбану», обещает стать «главной сценой культурной войны в Европе».

«Я призываю венгерские власти разрешить проведение Budapest Pride», — заявила Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

Венгерский премьер немедленно ответил главе Еврокомиссии призывом «воздержаться от вмешательства в правоприменительную практику государства-члена [ЕС]».

Хотя фон дер Ляйен «не будет присутствовать там лично, чтобы бросить вызов Орбану», более 70 членов Европарламента планируют присутствовать 28 июня на мероприятии. К ним присоединятся министр культуры Испании Эрнест Уртасан, министр образования Нидерландов Эппо Брюинс, представители правительства Франции, мэры крупных европейских столиц, бывшие премьер-министры Бельгии Элио Ди Рупо и Ирландии Лео Варадкар.

«Тем временем Венгрия ясно дала понять, что иностранные высокопоставленные лица будут нарушать закон. Несмотря на присутствие иностранных гостей, министр юстиции Бенсе Тузсон настаивает на запрете гей-парада*», — пишет Politico.

В распоряжение Politico попало письмо, которое глава минюста разослал нескольким иностранным посольствам в Будапеште. В нем сказано, что «организаторы могут быть заключены в тюрьму и что празднования незаконны».

«Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши коллеги должным образом проинформированы об этих фактах. Правовая ситуация ясна: парад гордости* — это законодательно запрещенное собрание, организация или объявление о котором квалифицируется как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до одного года в соответствии с венгерским законодательством. Те, кто принимает участие в мероприятии, запрещенном властями, совершают правонарушение», — говорится в письме.

Между тем в Европейском парламенте заявили, что «все готово для обеспечения безопасности депутатов, а также всех сопровождающих их лиц».

При этом сам Орбан заверил, что силового разгона акции не будет.

«Венгрия — цивилизованная страна. Мы не причиняем друг другу вред», — отметил премьер.

В 1997 году столица Венгрии стала первым городом Восточной Европы, где прошел прайд. В марте 2025 года правительство страны приняло закон, запрещающий «в интересах защиты детей» публичные собрания, которые «продвигают или демонстрируют» сообщество ЛГБТ* .

«Будут ли участники акции привлечены к ответственности и оштрафованы, по всей видимости, станет вопросом на ближайшие недели и месяцы», — заключает Politico.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны