Арбитражный суд Московской области разрешил ежемесячно выделять 311 тыс. рублей на лекарства и медицинские услуги признанному банкротом политику Борису Надеждину, говорится в судебном определении.

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311344,87 руб», — говорится в документе.

Ходатайство Надеждина об исключении денежных средств из конкурсной массы «удовлетворено частично», следует из определения суда. До этого суды двух инстанций отказали политику в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4, отмечает РИА Новости.

В апреле суд признал Надеждина банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), действующего от имени обанкротившегося Росэнергобанка. Общая сумма задолженности была установлена в размере 77,4 млн рублей, из которых 26,2 млн рублей — основной долг, остальная сумма — начисленные проценты и штрафы.

По словам Надеждина, предметом спора стали средства, выделенные на избирательную кампанию партии «Правое дело» перед выборами в Госдуму 2011 года. Как утверждает политик, деньги предоставлял в том числе экс-глава Росэнергобанка Константин Шварц, по инициативе которого финансовую помощь оформили как кредит.

После отзыва лицензии у Росэнергобанка в 2017 году и его последующего банкротства обязательства по кредиту перешли к АСВ. Сам Шварц вскоре покинул Россию и был объявлен в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Иск о признании Надеждина банкротом был подан в мае 2024 года.

В беседе с RTVI Надеждин обратил внимание, что иск к нему подали вскоре после президентских выборов 2024 года, на которые он планировал выдвигаться в качестве кандидата, но не прошел регистрацию в ЦИК. По словам политика, была договоренность, что «история» с кредитом «закончится внутри» Росэнергобанка, но впоследствии «банк лопнул, и на его развалинах АСВ нашло расписку». Надеждин отметил, что «вообще просто забыл про эту историю». «Спустя семь лет после того, как они нашли расписку, они ее предъявили в суд. При этом накрутив совершенно безумных процентов», — заявил он.