Неназванный израильский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил о непричастности Израиля к гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Политолог Алексей Макаркин в этой связи напомнил, что израильские власти никогда не наносили удары по главам государств, но подчеркнул, что подозрения в отношении Израиля возникнут, «слухов будет много».

По словам Макаркина, у Тель-Авива были сложные отношения с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, экс-президентом Сирии Хафезом Асадом и бывшим президентом Египта Гамалем Абдель Насером, однако глав государств израильские спецслужбы не трогали.

«Таких прецедентов в истории Израиля не было. Глав государств Израиль не трогал, хотя в Иране глава государства не президент, а великий аятолла или рахбар», — пояснил Макаркин в беседе с News.ru .

Он отметил, что «на людей такого уровня действия спецслужб Израиля не распространялись». По словам политолога, у Израиля и Ирана с 1979 года складываются крайне сложные отношения, но «чтобы удар наносился по президенту — [такого] не было».

«Объектами становились старшие офицеры КСИР в Сирии, ученые, имевшие отношение к иранской ядерной программе. Хотя слухов будет много, Израиль будут подозревать», — добавил Макаркин.

Вице-спикер кнессета (парламента) Израиля Евгений Сова в разговоре с News.ru отметил, что в Израиле нет места для злорадства из-за гибели Раиси, но и «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет.

«Я могу только сказать, что, к сожалению, это не отразится на отношении Ирана к Израилю. Режим аятолл является враждебным к нам, кто бы ни был президентом или главой МИД Ирана», — сказал вице-спикер кнессета.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, в социальных сетях в связи с крушением вертолета Раиси распространились слухи о якобы причастности к произошедшему израильской разведки «Моссад». Израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль не причастен к гибели иранского президента.

«Это были не мы», — сказал чиновник агентству Reuters.