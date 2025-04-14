В понедельник, 14 апреля, состоялся 11-й коммерческий полет в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin. В состав экипажа космического корабля вошли шесть женщин. Полет продлился около десяти минут и 30 секунд. Об этом сообщается на сайте компании, где велась прямая трансляция запуска.

На сайте миссии говорится, что в состав экипажа вошли певица Кэти Перри, журналистка и телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Запуск ракеты New Shepard состоялся в 13:30 по Гринвичу (16:30 мск) с космодрома в Западном Техасе, США. Полет продлился около десяти минут и 30 секунд.

Через 2,5 минуты после запуска капсула с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и поднялась выше линии Кармана — условной границы между атмосферой и космосом. В невесомости участницы пробыли несколько минут, а затем корабль вернулся на посадочную площадку, расположенную рядом с точкой старта в Техасе. В общей сложности капсула с космическими туристами находилась на высшей точке полета около четырех минут. Это был первый полностью женский полет с момента, как Валентина Терешкова отправилась в космос в 1963 году.

На сайте Blue Origin говорится, что ракета New Shepard — это многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов. Свое название он получил в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Основатель Amazon Джеффу Безос основал Blue Origin в 2000 году. Первый успешный запуск состоялся в 2015 году. Однако стоимость билетов для туристического рейса в космос не разглашается.