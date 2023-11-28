Министерство инфраструктуры и строительства Польши попросило Украину отменить требование о регистрации в электронной очереди грузовиков, возвращающихся из Украины на территорию Евросоюза без груза, как минимум на двух пограничных пунктах. Об этом пишет PAP со ссылкой на главу польского ведомства Анджея Адамчика.

Речь идет о пограничных переходах «Зосин» — «Устилуг» и «Нижанковице» — «Малховице» на границе между Польшей и Украиной. В польском ведомстве объяснили, что введенная Киевом система электронной регистрации привела к значительному увеличению времени ожидания пересечения границы.

«[Регистрация] делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Более того, по мнению протестующих [польских перевозчиков], новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши», — добавили в министерстве.

Перевозчики из Польши начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября, из-за чего там скопились огромные очереди грузовиков. Изначально было заблокировано три КПП, а с 23 ноября забастовка распространилась еще на один пропускной пункт. Как отмечала газета Politico, недовольство поляков вызвало соглашение ЕС, предоставившее выгодные условия украинским дальнобойщикам, которые берут за свои услуги меньшую плату. К перевозчикам также присоединились польские фермеры, которые выступают против поставок дешевой украинской продукции на местный рынок.

Представители польской транспортной отрасли, как указало Politico, зафиксировали, что в 2023 году украинские грузовики пересекли польскую границу почти 900 тыс. раз. При этом до начала вооруженного конфликта в Польшу из Украины въезжало лишь около 180 тыс. грузовиков в год. По словам польских дальнобойщиков, их украинские коллеги перевозят грузы как внутри Польши, так и в третьи страны. На фоне этого польская сторона потребовала сократить количество украинских перевозчиков и ввести для них коммерческие разрешения. Украинские власти неоднократно заявляли, что требование изменения соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС невозможно как минимум до 30 июня 2024 года.

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. В марте действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок было продлено до 30 июня 2024 года.

Протестующие пропускают по два грузовика в час, исключение составляет транспорт с гуманитарной и военной помощью, а также с животными и скоропортящимися продуктами. Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призывали польских дальнобойщиков пропустить грузовики, однако перевозчики отказались от предложения по разблокированию движения через пункты пропуска.

«В результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим. Последние предложения не согласовали. Стороны продолжают поиск решений, которые бы позволили разрешить ситуацию», — отметили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.