Журналистка польского издания Wprost Каролина Баца-Погожельская организовала аукцион, на который выставила вещи российских военных, которые , как она утверждает, были убиты в Курской области. На это обратил внимание RTVI.

4 сентября 2024 года гражданка Польши Каролина Тереза Баца-Погожельская на своем YouTube-канале провела стрим, на котором объявила о начале аукциона вещей убитых в Курской области, как она утверждает, российских солдат.

Каролина Баца-Погожельская родилась в 1983 году в городе Явожно, окончила факультет журналистики и политологии Варшавского университета. С 2018 года интересуется Украиной, делала расследования о об импорте антрацита из ЛДНР в Евросоюз, позже написала об этом книгу «Черное золото. Войны за уголь Донбасса». С марта 2022 года корреспондент польского издания Wprost, в котором освещает боевые действия. Кроме журналистской деятельности, занимается волонтерством и сборами для нужд ВСУ, РДК* и Польского добровольческого корпуса (группировка, созданная ГУР из граждан Польши, воюющих на стороне Украины). По данным польской прессы, к сентябрю 2023 года ей удалось собрать сумму, которая превышает миллион злотых (свыше 23 млн рублей).

Вещи, с ее слов, можно купить “недорого” на площадке Zrzutka. Все они, как утверждает Баца-Погожельская, были добыты ее гражданским мужем Русланом, бойцом 63-го батальона 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ во время вторжения в Курскую область, в котором его батальон принимал участие. Журналистка один за другим продемонстрировала лоты и призвала покупать вещи, пообещав, что вся выручка пойдет на нужды ВСУ.

На сайте аукциона на 6 сентября были доступны 17 лотов, среди них, например, личные жетоны бойцов сил ПВО, военной разведки РФ, на фотокарточке виден личный номер погибшего, российские деньги, личные часы убитого российского военного. О них журналистка пишет: “Часы выглядят новыми, но поверьте, они совсем не новые… они были приобретены при обстоятельствах, о которых мы поговорим после войны”.

Больше всего на продажу выставлено шевронов, среди них: ВДВ, Росгвардии, 200-й отдельной мотострелковой бригады и другие, а также бейсболка ЧВК “Вагнер” и различные флаги. Например, флаг Республики Коми, который был предположительно взят Русланом у убитых или пленных солдат. В списках последнего обмена пленными пограничниками и срочниками, захваченными в Курской области, были 15 бойцов из Коми.

Флаг Коми Руслан и его невеста почему-то называют “флагом чеченцев”. “Флаг чеченцев, который только начали подписывать, но не получилось”, — написала под лотом журналистка.

“Цены высокие? Да, но жизни наших мальчиков не имеют цены. Все трофеи, которые у нас есть, для вас. Шляпа “Вагнера”, Z-шляпа, орочьи часы, жетоны, флаги, шевроны — потом вы можете их сжечь”, — просит в своем канале Погожельская.

Самый дорогой лот — бейсболка PMC Wagner Group, начальная цена 8 тысяч злотых, это более 186 тысяч рублей. Самый недорогой лот — петлица сухопутных войск ВС РФ — 267 злотых, это чуть более 6 тысяч рублей.

Баца-Погожельская не называет фамилии своего жениха, но выкладывает его фотографии в Instagram** и в сториз в YouTube. Как удалось выяснить RTVI, украинский военнослужащий, который занимался мародерством в Курской области — Кузема Руслан Владимирович 1988 года рождения из села Поторица Львовской области.

Мародерство в зоне боевых действий по польским законам карается лишением свободы от одного года до 10 лет заключения. RTVI направил запрос в МВД Польши.

Случай Бацы-Погожельской не первый, когда мародеры вывозили вещи в Европейский союз — 6 августа суд в Праге осудил на семь лет лишения свободы гражданина Чехии Филипа Симана. Он служил в “Карпатской Сечи”, подразделении, входящем в ВСУ, и во время боев в Буче и Ирпене грабил оставленные квартиры и тела погибших военных. Симан снимал это на видео и публиковал в соцсетях. В стадии расследования находятся дела еще двух соратников Симана, их также обвиняют в мародерстве.

Мародерством на Украине занимались многие иностранцы, воевавшие за ВСУ. Но ни один из них, кроме Симана, не был осужден за военные преступления. «Самый яркий случай — воевавший на стороне ВСУ Кристе Анкас из Латвии. Он привез много вещей российских солдат, в том числе сапоги и зубы российского танкиста, о чем рассказывал на латвийском телевидении. Правоохранительные органы Евросоюза закрыли на его военное преступление глаза», — рассказал RTVI администратор проекта TrackANaziMerc, который занимается отслеживанием иностранцев, участвующих в военном конфликте на Украине.

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