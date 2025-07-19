В центре Москвы возобновились массовые нападения молодых мужчин на незнакомых девушек. Предыдущая волна таких инцидентов была связана с курсами пикапа от «гуру соблазнения» Алекса Лесли и привела к нескольким задержаниям и уголовному делу. Сейчас ситуация хуже: жертв уже не хватают за ягодицы, а бьют.

Одна из пострадавших — девушка по имени Наргиса — рассказала «Известиям», что незнакомый мужчина пристал к ней прямо на улице с предложением о знакомстве, а после вежливого отказа и просьбы отойти ударил ее ногой в спину.

«Он спросил, можно ли познакомиться. Я вежливо сказала, что нет. Развернулась, иду дальше через пешеходный переход, он за мной, что-то говорит. Я была в наушниках, опять поворачиваюсь, он вновь: можно познакомиться? Я говорю: сейчас выйдет муж из ТЦ, можете, пожалуйста, отойти от меня? Надеваю наушник, поворачиваю голову, получаю удар с ноги», — поделилась девушка.

По ее словам, после нападения мужчина еще некоторое время держался неподалеку, но Наргиса побежала к нему и стала вести съемку на смартфон, крича прохожим, чтобы задержали его, и тогда он скрылся. Девушка обратилась в расположенный рядом торговый центр с просьбой предоставить ей записи камер видеонаблюдения, чтобы привлечь нападавшего к ответственности, но получила отказ.

В результате Наргиса решила написать заявление в полицию, и там ей якобы сообщили, что за последнее время в Москве произошли и другие аналогичные нападения, так что ее случай не единичен. В беседе с телеграм-каналом 112 девушка предположила, что ударивший ее мужчина мог быть учеником «очередного коуча». Из публикации телеграм-канала «Baza» следует, что Наргиса успела заснять лицо нападавшего.

Судя по постам в этих двух каналах, девушка вела съемку с того момента, как незнакомец подошел к ней просить номер телефона. После ее отказа он потребовал, чтобы она удалила видео, а когда она отвернулась — ударил. Наргиса просила прохожих о помощи, но они не поняли, зачем она требует задержать мужчину, и не стали ввязываться.

Напомним, в конце июня в Москве был задержан ученик пикап-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова), который по указанию своего наставника приставал к девушкам на улице и снимал это на видео. Впоследствии СКР сообщил о продолжении расследования. СМИ писали, что задержанный согласился возместить потерпевшей причиненный ущерб.

В отношении самого Лесли возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованиям. Он заявил, что ответственность за домогательства лежит в том числе на самих девушках, поскольку они — не «уверенные в себе», а «типичные жертвы», раз обратились за помощью. Также коуч вновь прорекламировал свои курсы по «соблазнению». Вскоре стало известно, что его книги о пикапе сняты с продажи в российских книжных магазинах по инициативе торговых сетей. Накануне, 18 июля, Лесли утверждал, что прилетает в Москву, где намерен дать показания по делу о склонению к изнасилованиям и «выйти максимум через 7 дней».