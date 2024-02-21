В рамках ООН не удастся создать механизм, по которому России придется выплачивать компенсации Украине. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Да нет, о чем вы говорите! <…> Какой сигнал может подать резолюция по такому важному вопросу, как воровство российских денег за рубежом, которое принято меньше чем половиной государств-членов ООН? Это было полное фиаско западного лагеря и украинцев, после этого они к этой теме на площадке ООН не возвращались», — считает Дмитрий Полянский.

Речь идет о резолюции Генеральной Ассамблеи под названием «Содействие осуществлению правовqй защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины», которая была принята 14 ноября 2022 года. Ее поддержали 94 делегации, против выступили 14, воздержались 73 страны. Среди тех, кто голосовал против резолюции вместе с Россией, — Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея, Мали, Куба, Иран, а также Китай, который обычно воздерживался при рассмотрении резолюций в поддержку Украины.

Полянский также напомнил, что резолюции Генассамблеи ООН не обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Совбеза.

Ранее посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI заявил, что Берлин будет опираться на резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях, когда речь зайдет о судьбе замороженных российских активов.

«Для этого потребуется решение ООН, это не будет отдельное решение Германии. Оно будет приниматься на международном уровне. <…> Но мы не утверждаем, что собираемся что-то конфисковывать со стороны правительства Германии», — уточнил посол ФРГ.