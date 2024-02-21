Россия не рассматривает ситуацию вокруг Израиля и Газы как «черное и белое», а потому не предлагает внести палестинскую группировку ХАМАС, совершившую 7 октября 2023 года террористическую атаку на израильтян (среди них были и граждане с российскими паспортами), в черные списки ООН. Об этом в интервью RTVI заявил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мне о таких планах не известно, — сообщил Дмитрий Полянский. — И вы акцентируете внимание именно на этом, но сейчас гораздо больше в поле зрения международного сообщества действия Израиля в секторе Газа. Они гораздо больше у всех вызывают озабоченность, нравится это кому-то в Израиле или нет».

По мнению российского дипломата, если бы Израиль «после 7 октября воспользовался солидарностью международного сообщества, которая в тот момент была очень сильной, то, возможно, всё вообще было бы по-другому».

«Но Израиль пошел по другому пути, он просто начал стирать с лица земли палестинцев. Поэтому сейчас то, о чем вы говорите, объективно ушло на второй план для международного сообщества с учетом тех безобразий, которые творятся в секторе Газа, да и на Западном берегу тоже», — заключил Полянский.

В результате атаки ХАМАС 7 октября (прежде всего, на музыкальный фестиваль у границы с Газой и на израильские кибуцы) за один только день были убиты более 1200 человек более трех тысяч — ранены, женщины подверглись сексуальному насилию, еще 242 человек попали в заложники. Среди них остаются и россияне — по последним данным замминистра иностранных дел России Михаила Богданова, это три человека. В конце октября дипломат говорил о 8 россиянах в списках ХАМАС.

В ответ правительство Израиля впервые с 1973 года объявило военное положение — началась операция «Железные мечи» в секторе Газа, ее цель — «полностью покончить» с палестинской группировкой. В результате массированных авианалетов, а также наземной фазы операции к концу декабря 2023 года число жертв среди палестинцев превысило 20 тысяч человек, большинство из них — гражданские, в том числе тысячи детей.