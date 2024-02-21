Запрет ЛГБТ* не повлияет на внешнюю политику России, в том числе на ее отношения со странами, где разрешены однополые браки, — такими, как Куба или Бразилия. Об этом в интервью RTVI рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Абсолютно не повлияет, — уверен Полянский. — ЛГБТ — это, на мой взгляд, сфера абсолютно личных, интимных отношений, в которую никто не должен вторгаться. Общество тоже здесь должно держаться на расстоянии. Это личное пространство. Делать из этого политику, мне кажется, абсолютно не стоит».

По мнению дипломата, тема ЛГБТ стала для американцев «как бы тоталитарной».

«Потому что если вдруг кто-то здесь позволяет себе какую-то ремарку о том, что он не очень хорошо относится к ЛГБТ или он против того, чтобы его ребенок ходил в однополый туалет, его просто уволят, у него закончится политическая карьера. Мне очень многие американцы жалуются на это в открытую и в соцсетях. То есть настал такой элгэбэтэшный тоталитаризм и, может быть, где-то информационный терроризм», — считает первый заместитель постпреда России при ООН.

Кстати, на этой неделе Кубу и Бразилию посещает глава российского МИД Сергей Лавров, совершающий турне по странам Латинской Америки. Оно стартовало в Гаване, а завершится в Рио-де-Жанейро, который принимает министерскую встречу «двадцатки».

*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено