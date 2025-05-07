Музей истории Санкт-Петербурга запустил тюремный мерч с сухарями, спичками, кружками, ложками и черным чаем, чтобы посетители могли глубже проникнуться атмосферой выставки о действовавшей в XIX-XX веках тюрьме Трубецкого бастиона для политзаключенных. Несмотря на серьезность темы, сувениры созданы с легкой ноткой юмора, рассказала RTVI главный специалист по развитию музея Анастасия Беляева.

5 мая Музей истории Санкт-Петербурга сообщил, что запустил новую линейку сувенирной продукции, связанной с историей тюрьмы Трубецкого бастиона — «главной следственной политической тюрьмы царского режима, которая славилась <…> полной изоляцией каждого заключенного». В нее вошли кружки, ложки, свечи, банки с чаем, мешочки с сухарями, а также «азбука перестукивания». В учреждении пообещали, что в будущем ассортимент будет расширяться.

«Идея появилась в рамках разработки сувенирных линеек для музея. Мы подумали, что неплохо бы для тюрьмы сделать что-то такое специфическое. А поскольку задача сувенирной продукции не только напомнить потом о месте, где были туристы, но также и погрузить их максимально в эту атмосферу. Сувениры, как известно, должны помогать это сделать, поэтому здесь такая интересная тюремная специфика — чтобы посетители воспринимали тюрьму не только как архитектурные объекты, часть истории, но это ведь еще и жизнь, и чувство людей, а эти предметы они помогают как-то погрузиться в эту атмосферу», — рассказала Беляева.

Кроме того, продолжила она, сейчас эти предметы — использовавшиеся арестантами алюминиевые ложки, кружки, спички и чай в особых «брикетиках» — это все «уже отжившее».

«Если бы это сделать 50 лет назад, то, в принципе, люди бы все это использовали. А сейчас прогресс уже так далеко шагнул, что это выглядит немножко экзотично, даже как модная экзотика, приятная, поэтому [эти сувениры] пользуются спросом, да», — добавила собеседница RTVI.

Беляева также рассказала, что подобные акции планируются и в будущем, это не разовый проект.

«Мы хотим дополнять эту линейку, совершенствовать как-то. Будем смотреть на спрос. Подобные линейки есть в некоторых музеях России, мы ознакомились с их опытом, где что пользуется спросом. Например, в одном из музеев пользуются спросом смирительные рубашки. Мы пока такое не вводили, но говорят, что на них прямо очередь, их заказывают, вот такой интересный факт. Поэтому будем смотреть, как у нас будет это дело продвигаться», — поделилась представительница музея.

На вопрос о том, как в учреждении относятся к скептической реакции со стороны пользователей соцсетей по поводу такой идеи для сувениров, Беляева отметила, что «критика всегда присутствует в таких нестандартных вещах».