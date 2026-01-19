Во Владимире Октябрьский районный суд признал бывшего мэра Дмитрия Наумова виновным в получении особо крупной взятки от деятелей похоронного бизнеса в сумме 1,1 млн рублей и назначил ему 8 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Также суд обязал экс-градоначальника выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки — 11 млн рублей и лишил его права в течение пяти лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Изъятые у Наумова 1,1 млн рублей, полученные им в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства. До того, как приговор будет исполнен в части конфискации имущества и штрафа, сохраняется арест на его автомобиль, денежные средства в сумме 960 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью около 360 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны имеют право обжаловать его.

Помогал «кладбищенской мафии»

Как писал местный портал «Зебра ТВ», дело касалось получения Наумовым денег от «кладбищенской мафии» за содействие коммерсантам из подмосковного Видного в захвате владимирского рынка ритуальных услуг. Взятку экс-мэру передавал Сергей Ершов, его подельниками были Никита Петрунин и родственник Ершова Алексей Зачесов.

Как установил суд, предложение взятки Наумов получил 14 ноября 2023 года. В результате он способствовал назначению Ершова и Наумова в руководство подведомственных администрации структур — муниципального казенного учреждения «Центр управления городскими дорогами» (МКУ ЦУГД) и муниципального унитарного предприятия «Специализированный комбинат ритуальных услуг» (МУП СКРУ).

Ершов таким образом фактически получил под контроль все вопросы организации и содержания мест захоронения, в том числе на кладбище в Улыбышево — главном во Владимире. Оно занимает почти 150 га земли и содержит 182 тыс. могил.

По данным суда, при содействии Наумова был издан нормативно-правовой акт, предоставляющий МУП СКРУ льготы на рынке ритуальных услуг. По сути, этот документ устранял конкурентов «кладбищенской мафии» — закрыл въезд на Улыбышевское кладбище для частного транспорта и запретил копать могилы всем, кроме сотрудников МУП СКРУ, говорилось в материалах «Зебры ТВ».

Суд также установил, что Наумов оказывал воздействие на руководителей здравоохранения Владимирской области, правоохранительных органов и местного самоуправления. Он организовывал их встречи с Ершовым, чтобы получить помощь для взяткодателей и их сообщников.

За все эти действия бывший мэр получил взятку в размере 1,1 млн рублей в период с октября 2024-го по март 2025 года, сказано в релизе пресс-службы судов.

Хотел уйти на СВО до суда

В областном Следственном комитете рассказали, что получили доказательства преступных действий Дмитрия Наумова во взаимодействии с сотрудниками местного управления ФСБ. В рамках расследования дела о мошенничестве в сфере ритуальных услуг силовики смогли «тактически правильно» выстроить работу с членами преступной группы, которые дали подробные показания об обстоятельствах сделки с Наумовым и передаче взятки, отметили в ведомстве.

Действия Наумова квалифицировали по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере, за что максимально грозит 15 лет лишения свободы. Однако суд при вынесении приговора учел признание Наумовым вины и раскаяние, а также наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих.

«Владимирские ведомости» ранее писали, что Наумов еще в период ожидания суда в ноябре изъявил желание подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине. По данным издания, 9 декабря экс-мэр подтвердил информацию в суде, сообщив, что письменно обратился к руководству СИЗО. Однако судья тогда ответил, что ходатайство к нему не поступало.

Сами взяткодатели и еще 11 человек проходят по делу о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается. Упомянутые в деле Наумова Ершов и Зачесов находятся под домашним арестом, Петрунин — в СИЗО.