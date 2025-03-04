Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы боевые действия на Украине прекратились. При этом как такового мирного плана у него нет. Такое мнение в специальном интервью RTVI высказал американский политолог и дипломат, бывший старший директор по делам России в Совете нацбезопасности США, экс-спецпомощник Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

«Я бы сказал, что у Трампа есть цель — завершить этот конфликт, но пути [дорожной карты] у него нет. Путь прокладывается шаг за шагом, и, по-моему, пока нет никакой продуманной стратегии, нет продуманного мирного плана на этом этапе. Может быть, кое-что есть в голове у Трампа, но публике такого плана не видно», — признал Томас Грэм.

По мнению отставного дипломата, «все на самом деле гораздо сложнее», чем представляет себе Трамп в том, что значит «добиться мира».

«Для него, я думаю, всё очень просто: это прекращение огня, это завершение конфликта по его представлениям. <…> Смотрите, что говорит Зеленский: они не заинтересованы в прекращении огня, которое не имеет очень надежных гарантий безопасности Украины. С российской стороны Путин постоянно говорит: мы не заинтересованы в простом перемирии — нам нужно перемирие, которое отвечает на все, как он говорит, первопричины этого конфликта», — отметил экс-помощник Буша-младшего.

По его словам, «позиции Украины и позиции России противоположны, а как Дональд Трамп будет работать посредником между этими позициями, как он может найти компромисс, пока не ясно».

Собеседник RTVI также в целом согласился с точкой зрения, что Трампу, прежде всего, важно выглядеть миротворцем и добиться экономических выгод для США, но что его не интересуют будущее Украины и архитектура европейской безопасности как таковые.

«Я более — менее согласен с таким мнением. Трамп — это бизнесмен, он думает в категориях прибыли, сделки, накопления богатства. А геополитика его, насколько я понимаю, не интересует. Что это за такая структура безопасности, европейская или евразийская, — об этом он не очень глубоко думает, и это неважно для него. Главное — экономические сделки и экономические выгоды для самих США», — заключил Томас Грэм.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью «РИА Новости», что по итогам переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии у Москвы «не появилось большего понимания» о мирном плане Дональда Трампа.

«Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — отметил Сергей Рябков.