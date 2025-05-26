Недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду представляет собой нарушение всех правил мирового спорта. Об этом заявил RTVI двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Это попирание всех прав, которые существуют в мировом спорте, в том числе — записанных в хартии. Я думаю, что это все есть и в документах Международной федерации хоккея. Оснований нет — решение принимают. Скорее всего, это наша недоработка в этой связи — надо было предвосхищать, так скажем, решения, события», — сказал он.

Фетисов также предположил, что в сложившей ситуации «мало шансов» на то, что российской стороне удастся изменить такое решение.

Международный олимпийский комитет сообщил российскому Олимпийскому комитету, что сборная России не будет допущена до Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Италии. Об этом 25 мая заявил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф.

«Мы ясно дали понять, что именно Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР), и они это сделали. И мы хотим, чтобы МОК официально сообщил о недопуске сборной России», — приводит его слова SVT Sport.

Ранее глава IIHF утверждал, что МОК запросил расписание и состав групп, которые примут участие в Олимпиаде, без российской сборной. Генеральный директор российской Федерации хоккея, в свою очередь, заявил 23 мая об отсутствии решения по участию сборной, так как оно должно быть принято позднее.

Российская сборная отстранена от участия в турнирах IIHF с весны 2022 года. В начале февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение спортсменов из России.