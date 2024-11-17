Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет. Об этом RTVI заявил его концертный директор Александр. «Да, Владимир Александрович скончался. Пока ничего больше не могу сказать», — заявил он. Телеграм-канал Shot утверждает, что артист умер в больнице.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов сообщил RTVI, что Левкин был ярким исполнителем в коллективе, но после его ухода из группы они перестали общаться.

«В группе он работал долго, где-то лет 10, с большой любовью, поддерживал со всеми теплые отношения, был ярким исполнителем, с ярким образом. Мы его старались выдвигать на передний план. Но потом он решил, что он настолько талантливый, гениальный и умный, что справится сам, что будет великим в одиночестве, что может быть сам по себе и зарабатывать, как он считал, большие деньги. Мы попрощались и больше не виделись. И никто из нас уже потом не обращал внимание, где он и чем занимается», — поделился музыкальный продюсер.

Говоря о человеческих качествах Левкина, Алибасов подчеркнул, что «в таких ансамблях важна очень теплая, добрая, хорошая обстановка, потому что невозможно работать, когда артисты воюют между собой, а потом выходят на сцену и взаимодействуют с публикой как некая дружная семья».

Ранее о смерти Левкина сообщил журнал StarHit со ссылкой на его вдову. «Лети, мое солнышко…» — написала супруга музыканта Марина в соцсети. «Вова, покойся с миром… Маруся, я всегда рядом, и мои двери открыты. Крепись и держись пожалуйста», — прокомментировала запись вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.

Жена музыканта и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова назвала Левкина «очень хорошим человеком — добрым, открытым, творческим, настоящим». Она рассказала, что недавно — 10 ноября — виделась с артистом на премьере фильма „Азбука Морзе“, он был «весел, светился от счастья, рассказывал интересные истории о прошлом группы».

Судя по данным СМИ, 10 ноября Левкин также присутствовал на концерте в честь 95-летия Александры Пахмутовой и исполнил там свою любимую песню композитора.

В конце октября Левкин пришел на премьеру фильма «Право на лево» в темных очках, которые отказывался снимать, объяснив это перенесенной операцией, но не уточняя, с чем она была связана. При этом музыкант утверждал, что проблем со здоровьем у него нет. Более того, он анонсировал, что должен будет «на какое-то время преобразиться в киноактера».

В 2000-х годах Левкину диагностировали онкологическое заболевание лимфатической системы на четвертой стадии, провели курсы химиотерапии и две пересадки костного мозга. После десятилетней ремиссии у артиста произошел рецидив, во время которого он, как потом признавался в интервью, продолжал выступать, но брал на концерты «чемодан шприцов со всякими возможными и невозможными лекарствами».

Летом 2024 года Левкин рассказал журналистам, что навещал раненых участников СВО в госпитале имени Бурденко, где они проходят реабилитацию, и ездил на передовую в Донбасс.

Биография Владимира Левкина

Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года, первые годы жизни провел в Потсдаме, в шесть лет пошел учиться в музыкальную школу по классу баяна, а потом освоил гитару. После возвращения семьи в Москву вместе с друзьями создал группу «Ртутное озеро».

Поступил в МЭИ, откуда ушел в армию и служил в судоремонтном батальоне недалеко от Мурманска, где играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». После демобилизации Левкин поступил в Гнесинку и ради эксперимента решил пойти на кастинг в поп-группу, устроенный продюсером Бари Алибасовым. Так началась его карьера в «На-на».

В 1996 году Левкин поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, который закончил заочно. Летом 1998 года по истечении контракта с «На-на» покинул группу, начал сниматься в телесериалах и выпустил первый сольный альбом «Шаги к себе», а также поэтический сборник «Хотел бы я остаться навсегда таким младым и непорочным…».

В 2000 году Левкина пригласили в группу Kedbl, где он стал организатором, солистом, продюсером и менеджером группы, однако из-за болезни надолго покинул сцену. Летом 2009 года, поправив здоровье, музыкант выпустил новый альбом «Истории от первого лица».

Последними крупными медиапроектами с участием Левкина были шоу Первого канала «Точь-в-точь», где он присутствовал на третьем сезоне в 2015-2016 годах, и шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ (2020).