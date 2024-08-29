Российские туроператоры не зафиксировали спада продаж после сообщений о попытке госпереворота на Мальдивах. Об этом RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«На текущий момент туроператоры не фиксируют какой-либо спад продаж. Надо отметить, что Мальдивы — это островное государство. Расположение отелей сильно децентрализовано по сравнению с тем, что происходит внутри политической жизни страны, и это никаким образом не касается отельной инфраструктуры», — подтвердил RTVI вице-президент АТОР.

По словам Артура Мурадяна, сейчас АТОР, напротив, отмечает стабильный прирост по мальдивскому направлению и готовится к активной фазе осенне-зимнего сезона.

25 августа Банк Мальдив (BML) решил прекратить транзакции в долларах по картам, которые привязаны к счетам в мальдивских руфиях. Это объяснили тем, что количество зарубежных транзакций растет ежедневно, а вот объем доступной банку иностранной валюты не меняется.

После этого в соцсетях начали распространяться призывы к протестам и отставке правительства, а президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке госпереворота.

«То, что здесь произошло, любой здравомыслящий человек сможет связать воедино, если подумает об этом. Это, несомненно, была попытка государственного переворота», — сказал глава островного государства.

Вскоре Банк Мальдив отменил свое решение.

В туристических чатах, посвященных Мальдивах, никакого беспокойства по поводу ситуации в стране не наблюдается.