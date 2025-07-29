В Донецке, жители которого страдают от проблем с водой, ситуация еще более обострилась после ночной атаки БПЛА. По данным местных властей, в результате прилета обесточена Верхне-Кальмиусская фильтровальная станция, что делает подачу воды в городе невозможной. Сами дончане говорят, что помимо этого пропадать начала и платная вода.

Минувшей ночью ВСУ провели массированную атаку на Донецк с помощью беспилотников. Удар был направлен на энергетическую инфраструктуру города, который и без того переживает серьезный кризис, связанный с отсутствием воды. После ночной атаки, как сообщали в «Донецкэнерго», обесточенными оказались более 150 тысяч абонентов. К вечеру 29 июля Минстрой ДНР выпустил обращение, в котором уведомил жителей, что после атаки БПЛА обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В связи с этим воды в Донецке и Червоногвардейском районе Макеевки во вторник можно не ждать. В министерстве пообещали проработать вопрос с подвозом воды.

«В Донецке с водой ситуация буквально катастрофическая. Не хватало остаться без электричества. Вот на этих обостренных чувствах людей и играет противник», — писал о мотивах ВСУ военкор Александр Коц.

Между тем, как рассказали RTVI местные жители, в столице ДНР, где с 21 июля воду включали раз в три дня, проблемы начались и с водой, которую за деньги можно было купить на разлив.

«Покупной воды практически нет. Фирма “Вода Святогорья” вообще закрыла свои киоски по городу», — рассказал житель Донецка Виктор.

Эту же информацию подтверждают и многочисленные сообщения дончан в районных чатах.

«Администрация Пролетарского района, услышьте нас! На Объединенном ( Пролетарский район) нет нигде питьевой воды на разлив со вчерашнего дня, — написала дончанка Галина. — Улица Большая Магистральная большая — нет водовозов. Нет питьевой воды на разлив. Есть в магазине баклажки по огромным ценам. Сделайте что-нибудь, помогите, в такую жару люди вообще без воды».

Некоторые жители Донецка связывают ситуацию с исчезновением платной воды на разлив решением властей ДНР снизить розничную цену на нее с 5 рублей до 3,5 рублей. На днях такое распоряжение дал глава республики Денис Пушилин, пригрозив тем, кто будет задирать цены — обращением в контрольные органы.

«Закупают магазины по четыре, а продавать должны по 3,50. Логичный результат — отсутствие воды в продаже», — комментирует ситуацию жительница Пролетарского района Донецка Юлия.

«Потому что, когда что-то делаешь, надо думать головой, — пишет в свою очередь Дмитрий. — Хотите снизить цены на воду, тогда надо дотировать разницу с бюджета или открывать государственные наливайки воды, а не так, что приказ отдали. А то, что это невыгодно частникам — всем похер, — очередное самодурство, а может, и похуже».

Одна из жительниц Донецка рассказала RTVI, что в один из магазинов города утром привезли питьевую воду по 3,5 рублей за литр. В итоге за мгновения собралась огромная очередь: выяснилось, что это едва ли не единственная точка, где можно было купить воду на разлив. «1,2 тонны за полтора часа распродали всю!», — говорит собеседница RTVI.

Глава ДНР Денис Пушилин 29 июля рассказал, что в Донецк и Макеевку продолжают приезжать водовозы и цистерны из московского региона. Ранее он отмечал, что регион-шеф Донецка — Москва — отправил в Донбасс 75 водовозов, сегодня 13 цистерн с водой из Московской области было доставлено в Макеевку. Кроме того, по словам Пушилина, во вторник во время встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, он также поднял тему воды.

«Губернатор Калининградской области проработает вопрос с доставкой нам дополнительных водовозов», — рассказал Пушилин. Всего, добавил глава республики, на ее территории уже установили более 550 емкостей, откуда можно набрать воду.

Как уже писал RTVI, проблема с водоснабжением в ДНР упирается корнями в 2014 год. Основным маршрутом поставки воды в Донецк был канал «Северский Донец-Донбасс». После отхода ополченцев под руководством Игоря Стрелкова из Славянска и его занятия ВСУ канал был перекрыт, и пока Киев контролирует этот населенный пункт — его эксплуатация невозможна. Чтобы решить проблему с водой, в 2023 году был экстренно построен водовод Дон-Донбасс. На его строительство потратили десятки миллиардов рублей, а саму стройку курировал осужденный за коррупцию заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. После введения водовода в эксплуатацию он периодически выходит из строя и не покрывает даже малой доли потребностей жителей. Кроме того, летом 2025 года в Донецке стоит аномальная жара. Власти сообщали о том, что местные водохранилища истощены. Сами дончане из-за кризиса с водой уже направили обращение президенту Владимиру Путину.

В беседе с RTVI, «народный губернатор» Донецкой области (в 2014 г.) Павел Губарев заявил, что у проблемы с водой в Донецке есть два решение. По его словам, либо армия РФ должна занять Славянск, чтобы запустить канал «Северский Донец-Донбасс», либо — остановить работу металлургических и коксохимических заводов республики, которые потребляют львиную долю воды, и тем самым пустить ее для удовлетворения потребностей населения.