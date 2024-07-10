На фоне санкций США в отношении Мосбиржи и последовавшей за ними остановки торгов долларом, россияне скупили у Сбербанка валюту на $15 млн долларов, сообщил в специальном интервью RTVI первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, в Москве практически не было продажи валюты — люди очень спокойно отреагировали на эту ситуацию. В основном покупали в регионах.

По словам Ведяхина, новые санкции против Мосбиржи и НРД практически не сказались на розничном покупателе.

«99% клиентов, 99,5% даже клиентов делают эти транзакции в банковском приложении. Если вы что-то хотите, купить валюту, вы заходите в “Сбербанк Онлайн” и делаете эту транзакцию. Банк сам закрывает свою валютную позицию, и никак это не связано с конкретным физическим лицом, поэтому это не большая проблема», — заключил он.

При этом он подчеркнул, что на фоне турбулентности после введения последних санкций, Сбербанк продал клиентам валюту по всей России на $15 млн долларов.

«Ну, для банка это копейки… Причем в основном [покупали] в регионах, в Москве практически не было продажи валюты. Люди очень спокойно отреагировали на эту ситуацию, и здесь мы проблем не видим», — заключил Ведяхин.

Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Попадание в него означает изоляцию компании от мировой долларовой системы.

Биржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро, а затем и гонконгским долларом. При этом сделки с валютами продолжаются на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России теперь использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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