Беларусь с 2014 года активно участвует в попытках урегулировать конфликт на Украине и выступает за скорейшее прекращение огня. Об этом заявил в специальном интервью RTVI белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.

«С 2014 года Беларусь и наш президент [Александр Лукашенко] абсолютно активно вовлечены в разрешение этого конфликта. Мы проводили у себя целый ряд переговоров между Россией, Украиной с участием и Донецкой [Народной] Республики, и Луганска (Луганской Народной Республики. — Прим. RTVI). Все были вовлечены, это все проходило в Минске», — сказал Ганевич.

В 2014 и 2015 годах в белорусской столице был подписан пакет документов, известный как Минские соглашения. Подписи под ними поставили представители России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Соглашения включали комплекс мер по прекращению конфликта в Донбассе, в том числе отвод тяжелых вооружений и конституционную реформу на Украине с закреплением «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Москва не раз обвиняла Киев в нежелании выполнять соглашения.

По словам дипломата, после начала «активной части» конфликта в 2022 году Лукашенко «удалось посадить» участников за стол переговоров на белорусской территории.

«Три раунда этих переговоров были проведены. Более того, они имели успех и эффект. Потом, к сожалению, наши украинские партнеры под давлением Запада ушли от этого. Переговоры пошли в Турцию, на этом вообще все закончилось, к сожалению», — рассказал Ганевич.

Он напомнил о предложении разместить белорусских миротворцев в Донбассе.

«Президент наш Александр Григорьевич Лукашенко предлагал белорусские войска, пограничные войска, поставить как буферную зону в Донецкой области между украинскими силами и российскими силами. Украинская сторона отказалась, а если бы не отказалась, то неизвестно, где бы мы были сейчас с этим конфликтом», — поделился Ганевич.

Дипломат добавил, что Беларусь до сих пор «предлагает свои возможности и усилия для того, чтобы с этим конфликтом было покончено».

«Мы выступаем за то, что, чем быстрее, тем лучше, там должно быть как минимум прекращение огня, в дальнейшем — мир, и [чтобы] как можно менее человеческих жертв было в этом конфликте», — заключил Ганевич.