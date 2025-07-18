Использование трубопроводов «Северный поток» в будущем, вероятно, «будет практически невозможно» из-за нововведений в европейском законодательстве. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф.

«Если я правильно понимаю ситуацию с новым национальным законодательством, а затем и с новым европейским законодательством, использование этих трубопроводов будет практически невозможно», — отметил Александр Граф Ламбсдорфф.

18 июля Совет Европейского союза утвердил 18-й пакет санкций в отношении России, в котором упоминается запрет на эксплуатацию «Северного потока 1» и «Северного потока 2».

Между тем ранее интерес к «Северному потоку 2» проявил американский инвестор Стивен Линч, попросивший Минфин США выдать ему лицензию на покупку трубопровода, если его выставят на торги.

Комментируя идею премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера вновь запустить «Северные потоки», посол ответил, что политик (однопартиец канцлера Германии Фридриха Мерца) «имеет полное право иметь свои политические взгляды», однако в этом вопросе он «не совпадает во мнениях с канцлером или с членами правительства»

«Так что я рассматриваю его высказывания как вклад в дискуссию, которая уже была у нас раньше. <…> Честно говоря, сейчас я не вижу особых надежд на это», — заключил дипломат.

По словам собеседника RTVI, «Северный поток» вместе с «Южным потоком» «был политическим проектом Российской Федерации в обход Украины».

«Теперь все понимают, какова была природа этого проекта. И я думаю, что, учитывая политические обстоятельства на нашем континенте, очень немногие страны готовы будут вернуться к этому. На мой взгляд, это дискуссия из прошлого», — заключил Александр Граф Ламбсдорфф.

Также посол отметил добавил, что расследование диверсий на «Северных потоках» ведет офис прокурора в Карлсруэ, который не информирует о ходе следствия ни правительство, ни парламент ФРГ. Поэтому посол не знает, кто именно взорвал трубопроводы.