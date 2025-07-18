В Германии не исключают сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России. Такое мнение в специальном интервью RTVI выразил посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф.

«Мы не можем этого исключать», — отметил посол ФРГ на вопрос RTVI.

При этом дипломат выразил надежду, что «у России нет намерений нападать на НАТО».

«Но Россия перед вторжением в Украину (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим. RTVI) заявляла, что у нее нет намерений вторгаться в Украину. Но она все равно это сделала. И поэтому мы не можем полагаться на слова, которые исходят из Кремля. Мы должны смотреть на действия, и когда мы смотрим на действия, то должны анализировать их и делать выводы», — сказал Александр Граф Ламбсдорфф.

Ранее глава Федерального ведомства гражданской защиты Германии Ральф Тизлер заявил, что стране понадобятся миллиардные вложения в строительство новых бункеров в Германии.

По словам посла ФРГ, в Берлине хотели бы «финансировать совсем другие проекты и инициативы», но приходится «смотреть в глаза реальности». Дипломат уверен, что в нынешней ситуации «правильно готовиться к военной чрезвычайной ситуации». Ламбсдорфф привел в пример Финляндию, где «инфраструктура гражданской обороны охватывает практически все население».