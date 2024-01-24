Офис генпрокурора, который проводит в Германии расследование о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», ни с кем не делится этой информацией — ни с Москвой, ни даже с Берлином. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф.

«Текущая ситуация такова, что расследование ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ. Но они не делали никаких публичных заявлений о том, кто мог совершить это деяние (диверсию на «СП» и «СП-2». — Прим.RTVI). Они не определили никого, кто мог бы нести за него ответственность. Этим делом занимаются датчане, шведы и немцы, но пока ни одна страна не пришла к выводу о том, кто был злоумышленником и причастно ли к этому какое-либо государство», — рассказал Ламбсдорфф.

По его словам, немцы не делятся никакой информацией с российскими коллегами, «потому что это конфиденциальное расследование».

«В офисе генпрокурора — он входит в правоохранительную систему ФРГ — не делятся этой информацией. Могу сказать, что даже мне не удалось получить ее, когда я был членом бундестага. Они очень независимы. Они ведут расследование. Когда у них будут результаты, они поделятся этими результатами. Но они не делятся ничем в процессе расследования, чтобы не поставить его под угрозу. Если они начнут говорить: «Мы располагаем тем-то и тем-то», причастные лица могут [снова] что-то предпринять. Поэтому они этого не делают. Это чрезвычайно независимая процедура. Так что они вообще ни с кем не делятся информацией, будь то Берлин или Москва», — пояснил посол.

26 сентября три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» получили повреждения, из-за которых началась утечка газа. По оценкам сейсмологов, эти повреждения стали следствием взрывов. Впоследствии всего на «Северных потоках» обнаружили четыре утечки (была также разрушена одна из двух нитей «Северного потока-2»).

Согласно утечкам в западных СМИ, немецкие следователи рассматривают в том числе версию о некой «проукранской группе» с частными дайверами-диверсантами, которые якобы устроили взрывы на арендованной яхте «Андромеда» (сегодня это один из вещдоков, приобщенных в ФРГ к материалам дела). Российские власти обвиняют в подрывах «англосаксов». «Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях „Северного потока“, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявлял президент России Владимир Путин.