Российская сторона не выражала желания присоединиться к операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха. Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин, отвечая на вопрос RTVI о том, выступала ли Москва с такой инициативой.

«Россия не обращалась с таким предложением, — отметила Симона Гальперин. — Но я хочу сказать, что когда Россия полтора года назад обратилась за содействием в доставке медикаментов в Газу, не было никаких проблем».

По словам посла, наземный путь доставки грузов все равно эффективнее, чем по воздуху, поэтому в Израиле «были бы рады, если бы Россия присоединилась к инициативе под эгидой Гуманитарного фонда Газы».

На фоне сообщений о том, что гуманитарный кризис в Газе усиливается, сразу несколько стран начали сброс контейнеров на парашютах с едой и лекарствами на сектор с помощью авиации. Операция началась с 26 июля.

На это время Израиль останавливает боевые действия в секторе и координирует пролет самолетов через его воздушное пространство. Вылеты осуществляются с территории Иордании и ОАЭ.

Так, 2 августа Германия сбросила над Газой 9,6 тонны гуманитарной помощи, 1 августа Франция начала доставку 40 тонн грузов таким же способом.

3 августа в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что только в течение нескольких часов шесть стран в координации с Армией обороны Израиля сбросили 136 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа. Из арабских государств это ОАЭ, Иордания и Египет, из европейских — Германия, Франция и Бельгия.

Как уточнило агентство Belga, бельгийцы участвуют в сбросах уже второй раз. Первый раз они доставили в Газу воздушным путем около 164 тонн гумпомощи в марте 2024 года, теперь сбросили 15 тонн в рамках операции «Лазурное небо 2» в координации с Иорданией.

4 августа в ЦАХАЛ сообщили, что сброшено еще 120 контейнеров, а к миссии впервые присоединилась Канада.

В раздаче гумпомощи наземным путем сейчас участвует Гуманитарный фонд Газы (GHF) — американская неправительственная структура с элементами ЧВК. Израиль привлек ее с конца мая — после того, как снял блокаду с сектора, введенную в марте. В основном GHF работает на юге палестинского эксклава.

По официальным данным GFH, к 4 августа фонд раздал более 106 миллионов порций еды, или 1,7 млн боксов — закрытых контейнеров, рассчитанных на семью на неделю. Они передаются непосредственно нуждающимся из рук в руки.

К структурам ООН у израильтян претензии, что те позволяли ХАМАС грабить конвои с гумпомощью, которая потом отправлялась на склады и перепродавалась жителям Газы, а на эти деньги группировка вербовала новых боевиков.

В свою очередь, международные организации и правозащитники обвиняют израильских военных и GHF в «негуманных методах» и гибели палестинцев вблизи пунктов раздачи гумпомощи. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере, 410 палестинцев были убиты израильскими военными при попытке получить помощь в новых пунктах распределения продовольствия в секторе.

При этом в УВКПЧ также осудили «возможные внесудебные казни палестинских сотрудников, участвующих в деятельности «Гуманитарного фонда Газы», вооруженными лицами, предположительно связанными с ХАМАС».

Накануне, спустя несколько часов после визита в Газу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, палестинские медики сообщили, что израильские силы застрелили трёх палестинцев на южной окраине Газы.

Израильские военные, которых цитирует Reuters, заявили, что «продолжают расследование инцидента», во время которого солдаты «открыли предупредительный огонь по скоплению подозреваемых», приближавшихся к их позициям — но это было в сотнях метров от пункта раздачи еды.

Непосредственно у пунктов раздачи вот уже две недели не было таких происшествий, как нет там и израильских военных, настаивают в ЦАХАЛ. Собеседники RTVI, близкие к израильским военным кругам, обвиняют хамасовцев в провоцировании давки и стрельбы, а также утверждают, что военные «открывают огонь на предупреждение, только когда возникают попытки прорыва через красную линию».