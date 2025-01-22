Мальта и Россия напрямую связаны через Мальтийский орден, в истории которого сыграл особую роль император Павел Первый. Об этом в специальном интервью RTVI напомнил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Я думаю, что не так много мальтийцев знают о связи межу царем Павлом Первым и Орденом. Не так много мальтийцев знают, что он был протектором Ордена, и у него были планы вернуться на Мальту и забрать Мальту из-под французского владычества. Но потом туда пришли британцы, превратив Мальту в свою колонию», — отметил Кармело Ингуанез.

Дипломат рассказал, что Павел Первый «был сильно очарован Орденом святого Иоанна».

«В Санкт-Петербурге у нас есть мальтийская капелла, и есть изображения царя Павла с мальтийским знаком отличия — восьмиконечным крестом. Но я не думаю, что мои соотечественники на Мальте много знают об этих связях», — признал собеседник RTVI.

Кармело Ингуанез напомнил, что Павел был избран великими магистром Мальтийского ордена после того, как наполеоновская Франция «принудила отречься, а точнее — сдаться великого магистра фон Хомпеша». Павлу не помешало даже то, что он был женат и исповедовал православие, хотя это вызывало нарекания в Ватикане.

«Великим магистром стал Павел, потому что некоторые рыцари уехали в Россию, [и он дал им приют]. Затем были планы забрать Мальту у французов и вернуть ее Ордену. Но этим планам не суждено было воплотиться. Действительно, это очень интересная страница истории — прямая связь между Россией и Мальтой», — заключил дипломат.

Мальта перестала быть британской колонией в 1964 году.