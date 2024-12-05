Мальта выдала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой для поездки на заседание СМИД ОБСЕ, однако затем аннулировала — «из-за возражений некоторых стран». Их было «больше, чем одна». Об этом RTVI заявил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Ситуация такова. Министр иностранных дел Российской Федерации господин Лавров находится под санкциями ЕС, но в отношении него нет запрета на поездки («travel ban»), в то время как в отношении его пресс-секретаря, госпожи Марии Захаровой, действует такой запрет. Однако Мальта придерживалась соответствующего решения Совета ЕС 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 года — оно было принято, когда были введены ограничительные меры после начала ***** [военного конфликта] на Украине. И мы воспользовались этим решением, чтобы предоставить исключение для Марии Захаровой», — рассказал посол Мальты RTVI.

По словам посла, «Мальта как действующий председатель ОБСЕ имела право ходатайствовать об исключении, и именно поэтому Марии Захаровой была выдана виза».

«Однако после того, как некоторые государства-члены ЕС высказали возражения против ее поездки — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр [иностранных дел Мальты] решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу. Так, меня проинструктировали аннулировать ее», — заявил Кармело Ингуанез.

Собеседник RTVI не смог ответить, от каких именно стран поступили возражения, однако отметил, что это были «несколько стран».

«Я не могу сказать. Но если вы посмотрите на мальтийские газеты, там были сообщения — я не знаю, правдивы они или нет. Я сам их [эти страны] не знаю, но возражения поступили от более чем одной страны», — отметил посол Мальты.

По словам дипломата, официальный представитель МИД России была в курсе, что в отношении нее действует европейский запрет на поездки.

«Она знала, что это так, потому что это публичная информация. Она знала, что существует запрет на поездки. Я думаю, она очень хорошо осведомлена, потому что эта ограничительная мера ЕС обнародована. Министерство иностранных дел России приняло решение включить Марию Захарову в список делегации», — сказал Кармело Игуанез.

Он добавил, что мальтийцы «очень тщательно все обдумали», когда выдавали визу Захаровой.

«Мы увидели, что есть шанс на исключение, поэтому мы ее исключили [из-под действия запрета на поездки]. Мы выдали визу, но затем возникли возражения со стороны некоторых государств-членов. И мы также должны уважать европейскую солидарность. Поэтому министр [иностранных дел Мальты] решил, что виза должна быть аннулирована. И после того как мы выдали ей визу, к сожалению, нам пришлось аннулировать ее», — добавил дипломат.

«В невербальной (письменной. — Прим.RTVI) форме мы дали объяснение — что это было сделано «по независящим от нас причинам». Именно это я вам и объяснил», — заключил посол.

Он также отметил, что поездка главы российской делегации, министра иностранных дел Сергея Лаврова на СМИД ОБСЕ под сомнение не ставилась.

«Я должен подчеркнуть, что во всем этом мы пытались удовлетворить требования Российской Федерации о выдаче виз, а также принять во внимание главную цель — содействие диалогу в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В отношении Сергея Лаврова нет запрета на поездки. Поэтом для нас это было политическое решение: в интересах политического диалога, ради поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности министр [иностранных дел Мальты] не высказывал возражений против приглашения главы МИД России Сергея Лаврова», — подтвердил Кармело Игуанез в беседе с RTVI.

5-6 декабря на Мальте проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором принимает участие глава российского МИД Сергей Лавров.

Накануне мероприятия в пресс-службе дипведомства России рассказали, что мальтийская сторона аннулировала визу, которая уже была выдана Марии Захаровой, почти перед самым вылетом.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств»», — говорится в сообщении МИД.

Сама официальный представитель министерства иностранных дел заявила, что Мальта не объяснила причину такого решения.

«Пояснить они не смогли», — сказала Мария Захарова RTVI.

В своем Телеграм-канале она также прокомментировала ситуацию.

«Раньше говорили о «трех корзинах» ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые «корзины» ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения», — написала официальный представитель МИД России.

В 2023 году заседание СМИД ОБСЕ проходило в Северной Македонии. Чтобы российский министр добрался до страны, Болгария выдала разрешение на пролет самолета Лаврова, однако оно не распространялось на Марию Захарову. В итоге борт летел через Грецию.