Российская платежная система «МИР» вряд ли будет интегрирована в Мексике «в ближайшее время». Об этом в интервью RTVI заявил глава мексиканской дипмиссии в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. При этом он рассказал, каким мог бы быть «промежуточный шаг».

По его словам, нужно учитывать, что есть два аспекта, которые касаются внедрения «МИРа» в Мексике: технический и политический.

«Технический связан с интеграцией финансовых систем. Это не просто подключение одного компьютера к другому. Она подразумевает, что конкретные банки должны настроить свои системы таким образом, чтобы информация передавалась из одного банка в другой. Промежуточным шагом перед внедрением «МИРа» была бы система перечислений, которая разрабатывается в России совместно с Китаем и другими вашими партнерами», — рассказал посол Мексики.

Политический же аспект связан с тем, что мексиканская финансовая система сильно связана с американской. 83% от объемов международной торговли Мексики приходится на Соединенные Штаты, напомнил собеседник RTVI. Поэтому все мексиканские банки заинтересованы в том, чтобы средства их клиентов в США могли достичь Мексики, а ресурсы и деньги клиентов в Мексике могли поступать в Штаты.

«И этот аспект сейчас делает практически невозможными переговоры о внедрении системы «МИР» в Мексике. А санкции, наложенные банками США на российские банки, — речь идет в особенности о системе SWIFT, — лишают мексиканские банки, даже если это на 100% мексиканские банки, какой-либо заинтересованности в этом. Российский рынок сейчас намного меньше, чем гипотетические потери, которые они могут понести от Соединенных Штатов.», — объяснил Эдуардо Вильегас в разговоре с RTVI.

«Поэтому, к сожалению, я не думаю, что система «МИР» будет интегрирована в мексиканскую финансовую систему в ближайшее время», — подтвердил посол Мексики.

Однако дипломат не исключил, что «при других политических обстоятельствах, а также с учетом возможности переговоров между Россией и Украиной, достижения мирного соглашения и окончательной нормализации отношений между странами Мексика не будет открыта для других платежных систем, других рынков».

«Это не отменяет того, что в какой-то момент в Мексике будет рассматриваться возможность внедрения системы «МИР»», — отметил он.

При этом посол признал, что внедрение системы «МИР» было бы большим плюсом как для торговли, так и для российских туристов. Также глава мексиканской дипмиссии рассказал, что у него есть две карты «МИР».

«Система «МИР», с которой я знаком, — у меня есть две карты «МИР» разных банков, — очень удобная. В России за все можно платить картой, можно расплачиваться даже с помощью телефона», — поделился впечатлениями Эдуардо Вильегас.

Ранее в интервью RTVI посол США в России Линн Трейси говорила, что не пользовалась «никакими подобными картами».

В 2024 году директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин рассказал RTVI, что карты «МИР» уже принимают на Кубе и в Венесуэле, и это очень сильный и позитивный стимул для развития туризма.