Мексиканские экспортеры участвуют в параллельном импорте в Россию из-за американских санкций. Часть поставок — например, мексиканской текилы — идет через Эстонию. Об этом посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал в специальном интервью RTVI.

Дипломат напомнил, что Мексика не вводила санкции против России.

«Однако многие продавцы в Мексике предпочитают избегать прямых контактов, поскольку у многих из них есть партнеры в Соединенных Штатах, и они не хотят, чтобы в США знали, что они торгуют с Россией. И что же они делают? Параллельный импорт: они отправляют свои товары в Турцию, Дубай, Гаагу, Роттердам, другие порты, а оттуда уже в Россию», — рассказал Вильегас.

Собеседник RTVI привел в пример поставки текилы.

«Когда мы говорим о том, что из Мексики в Россию поставляется столько-то миллионов литров текилы, официально для Мексики это всего лишь около полумиллиона. Но как говорил [бывший] президент Лопес Обрадор: «У меня есть и другие данные». Судя по всему, импорт составляет около 3-3,5 млн литров текилы. Откуда берется эта текила? Из Эстонии, из других стран», — сказал Вильегас.

Посол Мексики рассказал, что приехал в Россию в ноябре 2022 года, когда уже действовали западные санкции.

«Тем не менее в супермаркетах мы обнаружили огромное количество товаров, которые предположительно не должны были быть здесь. Однако они были и все еще есть», — отметил Вильегас.

По словам посла, во время своей работы в России он наблюдает «прогрессирующее движение товаров».

«Действительно, на российском рынке наблюдается снижение присутствия некоторых брендов. И все же разнообразие товаров сохраняется. <…> Вместо европейских или американских люксовых брендов теперь есть люксовые бренды, например, из Китая. Такие же дорогие, за которые тоже нужно отдать много денег, но теперь это бренды из других частей света», — добавил Вильегас.