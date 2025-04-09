Официально Мексика поставляет в Россию около полумиллиона литров текилы, но на самом деле импорт составляет около 3—3,5 млн литров. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава мексиканской дипмиссии в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Когда мы говорим о том, что из Мексики в Россию поставляется столько-то миллионов литров текилы, официально для Мексики это всего лишь около полумиллиона. Но как говорил [бывший] президент Лопес Обрадор: «У меня есть и другие данные». Так что, судя по всему, импорт составляет около 3—3,5 млн литров текилы», — рассказал мексиканский дипломат.

По словам посла Мексики, это происходит благодаря параллельному импорту. Текила попадает на российский рынок из «Эстонии или других стран».

При этом основной импортер мексиканской текилы — это Соединенные Штаты, на них приходится около 83% поставок.

«В прошлом году в США поставили около 330 млн литров. Так что мы говорим об очень большом количестве текилы. Если сравнивать с другими регионами, <…> разница колоссальная», — подчеркнул мексиканский дипломат.

В 2023 году Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с RTVI рассказал, что Мексика очень хотела бы продолжать наращивать экспорт текилы в Россию.