Норвегия и Россия продолжают сотрудничать в сфере рыболовства, и российские рыболовецкие суда по-прежнему могут заходить в норвежские порты — но теперь только в три из них. В Осло объясняют это тем, что «хотели бы контролировать и смотреть за тем, что российские суда делают» в их водах. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Норвегии в России Роберт Квиле.

«Пару лет назад был введен запрет на суда под российским флагом. Им не разрешалось заходить в норвежские порты, но было сделано исключение. Так, российские рыболовецкие суда могут заходить в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес — согласен, это ограниченное исключение. Но также, на мой взгляд, это признание важности нашего сотрудничества в области рыболовства», — сказал посол Норвегии.

Роберт Квиле признал, что отношение к российским судам в Норвегии настороженное.

«Мы были опечалены, возмущены и напуганы нападением на Украину (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI ), которое <…> заставляет нас чувствовать, что наше положение стало еще более небезопасным. И поэтому, если вы спросите меня о том, ощущают ли норвежцы угрозу со стороны России, я скажу — и мне больно это говорить: да. <…> У меня тесные связи с этой страной, и поэтому когда я говорю “да, мы чувствуем угрозу”, то говорю это с горечью», — сказал посол Норвегии.

«Если между нами существует враждебность, мы смотрим друг другу в карты. Так, мы бы хотели контролировать и смотреть за тем, что российские суда делают в наших водах», — добавил дипломат.

При этом он напомнил, что из четырех двусторонних комиссий между странами сегодня действует только одна — по рыболовству.

«Мы признаем, что как два соседа по Баренцеву морю мы несем общую ответственность за устойчивое управление живыми морскими ресурсами. Всего несколько недель назад две стороны, две делегации встретились и согласовали протокол 2024 года, который урегулировал вопросы, связанные с сотрудничеством в области рыболовства. Но самое главное, на мой взгляд, это установление квот — квот для России, квот для Норвегии, квот для третьих сторон. <…> Российские рыболовецкие суда получают свои квоты в норвежских районах, что свидетельствует о том, насколько тесно мы сотрудничаем», — признал Роберт Квиле.