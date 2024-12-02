Норвегия не согласна с тем, что нарушает положения Договора о Шпицбергене 1920 года, запрещающие военную деятельность на архипелаге. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол королевства в России Роберт Квиле.

«Во-первых, к Договору о Шпицбергене 1920 года, который мы сегодня называем Договором о Свальбарде (норвежское название архипелага. — Прим.RTVI), Россия присоединилась в 1935 году, признав — и это цитата — “полный и абсолютный суверенитет” Норвегии над архипелагом. <…> Девятая статья Договора о Свальбарде возлагает на Норвегию — страну, получившую суверенитет над ним в 1920 году, обязательство, что мы не можем строить или разрешать строительство военно-морских баз и мы не можем строить или возводить укрепления, которые могут быть использованы в каких-либо военных целях», — напомнил посол Норвегии.

По словам дипломата, в Осло «всегда добросовестно соблюдали эту статью и весь Договор в целом».

«Нам очень трудно понять, как вы можете говорить, что визит норвежского фрегата или корабля норвежской береговой охраны к Свальбарду является нарушением этого пункта о военно-морской базе. Итак, я бы просто сказал, что мы придаем большое значение корректному и добросовестному исполнению Договора о Шпицбергене, или Договора о Свальбарде», — заявил Роберт Квиле.

При этом собеседник RTVI добавил, что в Норвегии относят архипелаг «к зоне действия НАТО».

«Если вы говорите о демилитаризации, вы также можете обратиться к Вашингтонскому договору от 4 апреля 1949 года — Договору НАТО. В шестой статье, по-моему, определяется сфера применения пятой статьи, согласно которой нападение на одного является нападением на всех. Это определение четко относит архипелаг Свальбард к зоне действия НАТО», — сообщил норвежский дипломат.

Ранее официальные лица России выражая беспокойство тем, что Норвегия отправляла к Шпицбергену свои фрегаты, а также и корабли береговой охраны, которые относятся к военно-морскому флоту королевства.

«Обратила на себя внимание информация о заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал». Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства», — заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2021 году.

Между тем посол Норвегии отметил, что сейчас нет проблем с доставкой грузов в Баренцбург, где живут и работают российские специалисты. Первоначально они возникли в 2022 году из-за санкций, введенных норвежской стороной.

«Между трестом «Арктикуголь» и губернатором Шпицбергена осуществляются частые контакты по любым вопросам, возникающим у треста, когда они обязаны соблюдать норвежские правила и предписания. И я знаю, что эти вопросы по большому счету решаются в прагматичном ключе в рамках этих контактов между губернатором и трестом. Я думаю, что в 2022 году речь шла об отдельных вопросах, возникших после того, как Норвегия ввела санкции против России. И я знаю, что возникли некоторые вопросы, поднятые трестом, и вопросы о том, как понимать санкции и как их применять», — отметил Роберт Квиле.

По словам дипломата, «было приятно отметить, что трест хотел играть по правилам, не хотел никаких проблем».

«И мы в ответ предоставили им гибкость и, я полагаю, смогли решить все вопросы, поднятые трестом», — заключил собеседник RTVI.