Осло и Москва продолжают сотрудничать по линии полицейских и военных, и это сотрудничество не прекращалось. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Норвегии в России Роберт Квиле.

«В посольстве [Норвегии в Москве] есть не только военный атташе, но и полицейский атташе. И у нее налажено хорошее сотрудничество, практическое сотрудничество с органами полиции России. И ее корректно и очень хорошо принимают в Министерстве внутренних дел. <…> Этот контакт помог нам разобраться или решить довольно сложные консульские вопросы, которые у нас возникали. Поэтому мы очень рады конструктивному сотрудничеству, которое у нас сложилось в этих двух областях — военной и полицейской», — рассказал Роберт Квиле.

Посол Норвегии напомнил, что протяженность границы составляет около 198 километров.

«Существует официальная периодичность встреч между военными представителями двух наших стран для решения любых вопросов, связанных с границей. И это продолжается, это не прекратилось из-за нынешней ситуации», — подтвердил дипломат.

Он также отметил, что погранпереход Стурскуг «работает в штатном режиме».

«[В последние годы] было [всего] несколько случаев нелегального пересечения границы. Это были некоторые, скажем так, ненормальные. Но все удалось решить во взаимодействии с российскими властями», — заключил Роберт Квиле.