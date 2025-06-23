Ватикан как государство не вводил санкций в отношений Москвы. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский. При этом дипломат признал, что российская дипмиссия не смогла открыть счет в Банке Ватикана.

«Все-таки Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России, и в плане поддержания диалога это естественное и важное для нас исключение из того, что происходит у нас с западноевропейскими странами — и не только с ними, со многими, которые встали на путь санкционной войны против нас», — отметил посол, комментируя телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и недавно избранным понтификом.

Как признал дипломат, Святой престол не мог бы ввести против России санкции экономического или юридического характера.

«Но санкции могут быть и политические: прекращение диалога, понижение уровня посольств — [с нынешнего уровня] послов или нунциев. Ватикан очень искушен в нюансах дипломатии, которой уже много веков и даже тысячелетий. Поэтому способ, как показать свое недовольство, бывает и резко публичным, а иногда не столь публичным, как, скажем, в вопросе миграционной политики», — отметил Иван Солтановский.

Посол рассказал, что у России «нет никаких взаимоотношений» с Банком Ватикана (или Институтом религиозных дел, IOR). Более того, российским дипломатам не удалось открыть счет в финансовом учреждении, хотя «в принципе такая практика есть», и дипломаты других стран могут это делать.

«Скажу честно: мы пытались даже там открыть счет, когда приехали, но никак. <…> Банк Ватикана не то что отказал — он просто не отреагировал. Мне трудно сказать, по каким причинам Банк Ватикана занял позицию умолчания, я бы так сказал», — отметил собеседник RTVI.

По словам Ивана Солтановского, «они действительно закрытые, у них масса проблем, они, очевидно, боятся огласки».

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Банк Ватикана «получает инвестиции из России», что Святой престол опровергал.

«Если бы они получали инвестиции от нас, у нас был бы там давно счет. Поэтому мне больше сказать нечего», — заключил посол России в Ватикане.

Дипломат также признал, что папа Франциск «сильно встряхнул эту структуру», стремясь сделать работу IOR более прозначной.

О том, как папа римский Франциск боролся с коррупцией в Ватикане, RTVI в специальном интервью рассказывал профессор Борис Филиппов.