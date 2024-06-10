Возможные поставки южнокорейского вооружения Украине — «красная линия» в отношениях России и Южной Кореи, сказал в специальном интервью RTVI посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев. По его словам, если Сеул пойдет на такие шаги, его отношения с Москвой будут «испорчены всерьез и надолго».

«Я думаю, что в Южной Корее хорошо понимают, что если южнокорейское вооружение окажется на Украине, оно не поменяет результат боевых действий и не окажет существенного влияния на их ход, но на наши двусторонние отношения этот факт, конечно, окажет существенное негативное влияние», — отметил посол.

По его словам, если отношения России с западными странами «испорчены на поколение вперед», то с Южной Кореей это пока не так.

Но потенциальная поставка вооружений Украине может трактоваться Москвой как пересечение «красной линии». «Если вот эта красная линия будет пересечена, то отношения, конечно, будут испорчены всерьез и надолго. Потому что нам будет сложно иметь дело с зарубежным партнером, который поставлял оружие, из которого убивали наших солдат, офицеров и мирных граждан», — объяснил дипломат.

В то же время в посольстве надеются, что в Сеуле хорошо понимают позицию России. По словам посла, в ходе недавнего общения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с прессой он заявил, что законодательство Корее не предполагает поставки вооружений в зону конфликтов. «Поэтому в вопросе поставок [вооружений] на Украину они (южнокорейские власти — прим. RTVI) также руководствуются вот этим подходом», — сказал Зиновьев.

Поставки вооружений Украине — это главное действие, от которого нужно воздерживаться, считает посол. «Действительно, сейчас отношения у нас переживают не лучший этап, мягко говоря, находятся в зоне турбулентности. Поэтому когда самолет входит в зону турбулентности, то главная задача — это стабилизировать полет, чтобы он в дальнейшем проходил гладко и по возможности набрал новую высоту», — заключил он.