Россия исходит из того, что президент Сербии Александр Вучич не откажется от поездки в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Сербии привыкли к давлению, они испытывают его в очень интенсивном режиме. <…> Мы исходим из того, что Александр Вучич принял решение [приехать в Москву на празднование Дня Победы] и что по политическим соображениям и в силу внутренней убежденности своего решения менять не будет», — сказал дипломат.

По мнению посла, в решении Вучича есть «момент его личного отношения» к празднику, которому президент Сербии «отдает должное».

Как заявила 16 апреля представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, в Брюсселе ожидает, что Александр Вучич откажется от поездки в Москву на празднование Дня Победы.

«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, которая подразумевает, что она должна разделять позицию и ценности Евросоюза, поэтому Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза», — сказала Хиппер во время брифинга.

При этом в ЕК признали, что «не могут наказать» премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также намерен присутствовать на праздновании 80-летия Победы.

Александр Боцан-Харченко признал, что Белград не собирается отказываться от курса на вступление в ЕС.

«В программе нового правительства еэсовское направление подтверждено в качестве приоритета. Наверное, иначе и быть не могло: страна — кандидат в члены Евросоюза, она не отказывается от этого статуса и сохраняет нацеленность на вступление в ЕС. Но вместе с тем была сделана важная оговорка: членство и евроинтеграционный путь при сохранении суверенитета и самостоятельного выбора Сербии», — отметил посол России в Белграде.

Сам президент Сербии ранее также подтвердил, что не намерен отказываться от поездки в Россию.

Помимо Вучича и Фицо на 9 мая в Москву приедут в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также палестинский лидер Махмуд Аббас.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая. В Кремле рассказали об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в Москву на 9 мая.