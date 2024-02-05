Памятник Советской армии, демонтированный в центре болгарской столицы Софии, не находился в бедственном состоянии. Об этом посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала в специальном интервью RTVI. По ее словам, образовавшиеся на монументе дефекты не были критическими.

«Во-первых, могу сказать, что никакого бедственного состояния памятника в Софии не было, совершенно точно. Это была бронза с прекрасной патиной, такие памятники стоят веками. Там был какой-то зазор наверху — между пяткой солдата и фундаментом, но это же не катастрофа», — заявила Митрофанова.

По ее словам, монументу требовался ремонт из-за «некоторых дефектов».

«Мы не раз предлагали помочь в этом плане, была даже составлена смета. Мы предлагали еще в «хорошие годы» помочь отремонтировать эту основу в самой стеле. Но никаких критических дефектов в самом памятнике, который стоит наверху, не было», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что сейчас памятник «разрезали по частям и требуются большие деньги и большая работа, чтобы собрать его обратно».

«Речь шла о том, что этот памятник перенесут в другое место. Действительно, есть Музей социалистического искусства <…> Но там нет вообще ни одного места, где бы можно было поставить такую скульптуру», — отметила Митрофанова.

Она также рассказала о ситуации вокруг памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив.

«Два депутата от проевропейской партии [«Демократы за сильную Болгарию». — прим. RTVI] выступили за то, чтобы убрать памятник «Алеше». Это не получило поддержку ни в общинском [городском. — прим. RTVI] совете, ни со стороны мэрии, не говоря уже о народе, который готов был идти защищать этот памятник. Поэтому сейчас мэр как бы сказал: «Ну, давайте — посчитайте, сколько будет стоить референдум за снос этого памятника и во сколько обойдется и как технически возможен снос этого памятника в принципе». Так что ситуация находится в определенном процессе [подвешенном состоянии]», — пояснила Митрофанова.

Памятник Советской армии был открыт в Софии в 1954 году, его демонтировали в декабре 2023-го. Губернатор Вяра Тодева заявила, что за 70 лет монумент ни разу не реставрировали и на фигурах образовались «серьезные трещины». В середине декабря, когда памятник уже демонтировали, городской суд постановил прекратить его снос, поскольку власти не объяснили, что будет с монументом после его демонтажа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Советской армии варварскими и циничными действиями, которым нет никакого оправдания и прощения.