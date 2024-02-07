Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал незаконными планы по возможной конфискации замороженных российских активов. Об этом дипломат заявил в интервью RTVI. По его данным, в Соединенном королевстве заморожено около £23 млрд.

«Надо сказать, что это совершенно незаконно. Есть Конвенция ООН на этот счет, и хотя ее не все подписали, но международное право запрещает это делать. Есть европейское право, которое запрещает это делать, поскольку в рамках Совета Европы также действует набор конвенций, которые этому препятствуют. Наконец, еще в 1978 году в Великобритании был принят State Immunity Act — это закон о государственном иммунитете, который совершенно конкретно говорит, что собственность государства не может являться объектом принудительных мер в связи с судебным или арбитражным решением», — рассказал Андрей Келин.

По словам посла, этот шаг — если британцы на него пойдут — «не останется без адекватного ответа».

«У нас есть то же самое судебное средство, у нас есть возможности применить, как уже было объявлено на уровне, например, Дмитрия Пескова, ответные меры в том, что касается собственности на территории России. Поэтому способы противодействия здесь имеются. Посмотрим, как будет развиваться это дальше», — заявил Келин.

Он также призвал россиян, попавших под британские санкции, обращаться в суды. По его данным, речь идет о 1600 физических, а также 250 юридических лицах.

«Всё это очень слабо держится, на такой тонкой ниточке. И мы рекомендуем действительно идти в суды, судиться. Есть случаи проигрыша этого дела, есть случаи выигрыша — их немного, но тем не менее практика выигрывания дел в отношении введения санкций тоже существует… Способы борьбы против этого имеются, надо просто быть более активными. Сейчас, я знаю, целый ряд юридических фирм в России всерьез занялись этими антисанкционными делами», — отметил Андрей Келин.

А еще посол сообщил, что за последние два года не видел в Лондоне ни одного живого олигарха: «Вы знаете, я вам честно скажу, что до начала СВО я несколько олигархов видел здесь вживую, а после начала я их не видел — в посольство они не приходят точно совершенно».

Также Андрей Келин сообщил, что клуб «Челси» после его продажи Романом Абрамовичем стал играть намного хуже.

««Челси» стал играть гораздо хуже после того, как Абрамович ушел из этого дела. Я был недавно на стадионе — сам видел. Они сейчас где-то в середине премьер-лиги, играют слабовато и очень жалуются, что их покинул Абрамович. Потому что они действительно на него молились, когда он там был и когда «Челси» вышел на первые позиции», — заключил Андрей Келин.