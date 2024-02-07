Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал в интервью RTVI фрагменты из документального фильма BBC, в котором российский дипломат и теперь уже экс-глава Форин-офис Лиз Трасс излагают каждый свою версию событий 24 февраля 2022 года. После начала вооруженного конфликта на Украине Келина вызвали в британский МИД, и его показания расходятся с показаниями Трасс. По ее версии, она попросила посла «покинуть кабинет», по версии Андрея Келина — все было ровно наоборот.

«Вот эта вторая версия, которая представлена самой Лиз Трасс, обманывает и вводит в заблуждение. Я прекрасно помню тот момент, когда я действительно был вызван здесь в министерство иностранных дел. Я был не один, с коллегой. С ее стороны сидело, наверное, человек пять. Это было буквально на следующий день после начала специальной военной операции. Они зачитали протест», — рассказал Андрей Келин RTVI.

По словам дипломата, он подготовил «аргументацию, объясняющую причины и генезис украинского кризиса».

«Когда я произнес некое вступительное слово, она вскочила и выбежала из зала, что для всех оказалось неожиданностью. Остальные все сидят, сидят ее переговорщики, мы тоже сидим… Через какое-то время я понял, что не могу же я в пространство дальше аргументы приводить, поэтому я тоже свернул разговор и вышел. Вот так всё действительно было», — заявил Андрей Келин.

Он также подтвердил, что ему по-прежнему запрещено переступать порог британского парламента. Кроме того, британская королевская семья избегает сейчас контактов с российскими дипломатами. При этом Андрей Келин вспоминает, как около трех лет назад беседовал с будущим монархом Карлом III — тогда еще наследным принцем Чарльзом.

«Это человек, у которого хорошее чувство юмора, который старается со всеми пошутить — легко и непринужденно. И тогда у нас действительно состоялся достаточно свободный разговор, я бы сказал, без напыщенности, без излишних формальностей», — поделился Андрей Келин с RTVI.