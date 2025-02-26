Ценность Нобелевской премии мира, которая вручается в Осло, «весьма сомнительна». Независимость Норвежского Нобелевской комитета, который выбирает лауреатов, относительна и условна. Такое мнение посол России в Норвегии Николай Корчунов высказал в специальном интервью RTVI.

«Деятельность Норвежского Нобелевского комитета для меня интереса не представляет, как и мероприятия, которые он организует», — сказал Николай Корчунов, отвечая на вопрос RTVI о том, получал ли дипломат приглашение на церемонию в Осло.

Посол напомнил, что члены норвежского Нобелевского комитета, которые решают, кому достанется премия мира, выбираются депутатами норвежского парламента.

«Погоду в нем делают политические партии, соответственно, решение о вручении премии тому или иному кандидату является производным от совокупности тех настроений и мнений, которые там складываются. Соответственно, независимость этого института весьма относительна и условна», — полагает посол России.

По его мнению, раньше премия мира, возможно, играла важную роль в глазах мирового сообщества, однако сейчас «наблюдается амбивалентность этого института».

«С одной стороны, в Норвегии присуждается премия мира, с другой стороны, та же Норвегия уже третий год подряд бьет рекорды по экспорту вооружений, в том числе в зоны конфликта. В 2024 году стоимость этих поставок превысила $700 млн, не говоря уже о том, какие объемы вооружений Осло направляет на Украину. Соответственно, ценность премии мира, вручаемой столь крупным экспортером вооружений, весьма сомнительна», —заявил российской посол.

Церемония вручения Нобелевской премии мира проходит в Осло. В 2021 году премия была присуждена бывшему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову*. В 2022-м лауреатами стали российская правозащитная организация «Мемориал»**, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Остальные Нобелевские премии — по физике, химии, литературе, экономике, а также в области физиологии и медицины — вручаются в Стокгольме. В 2022 году российского и белорусского посла в Швеции не пригласили на церемонии из-за боевых действий на Украине. В 2023-м Нобелевский фонд заявил, что ввел правило приглашать лидеров всех парламентских партий и всех послов, аккредитованных в Швеции. Таким образом, в число приглашенных попали российский и белорусский послы. Но после вспыхнувшего скандала Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России, Беларуси, а также Ирана.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда