При оценке парламентских выборов в Сербии стоит доверять российским, а не европейским наблюдателям. Такое мнение посол России в республике Александр Боцан-Харченко высказал в интервью RTVI.

«Доверять можно только российским наблюдателям. Там были наблюдатели от парламентских структур СНГ, ОДКБ и от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Это люди исключительно профессиональные, которые не первый раз занимаются такого рода мониторингом», — заявил он.

По словам дипломата, российские наблюдатели не заметили серьезных нарушений на тех участках, где побывали.

«Естественно, они не могли объездить всю страну — это физически невозможно. Они посещали участки очень выборочно, но так, чтобы был [репрезентативный] охват с пониманием и того, кто голосует, и районов — смотрели, где какие рейтинги. Они очень серьезно и въедливо подошли к вопросу, провели подготовительную работу», — утверждает Боцан-Харченко.

Посол добавил, что российские наблюдатели «сразу открыто, по-честному» обнародовали свои оценки, а западные представители заявили о нарушениях позже.

«Совершенно очевидно, что западные наблюдатели стали что-то выискивать, придумывать или, может быть, драматизировать, очернять и утрировать ситуацию под определенным воздействием, когда они уже уехали из Белграда», — рассуждает Боцан-Харченко.

Он подчеркнул, что в ходе выборов «возможны какие-то сбои, помарки и так далее». «Но главный момент состоит в том, что даже все эти замечания, о которых говорят сейчас в ОБСЕ, по совокупности абсолютно не тянут на объявление выборов нелегитимными», — заявил российский посол.

Досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент) Сербии состоялись 17 декабря. Правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрала 46,67% голосов, оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» — 23,63% голосов. Также прошли выборы в 65 местных законодательных собраний, в Белграде.

После объявления результатов в стране вспыхнули протесты. Задержаны 38 участников уличных акций.

Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что выборы были хорошо организованы технически, у избирателей был «выбор политических альтернатив». Однако, по данным ОБСЕ, кандидатам были созданы несправедливые условия, также зафиксированы запугивание и подкуп избирателей.