Южная Корея намекает России, что Сеул готов быстро восстановить отношения с Москвой после окончания конфликта на Украине. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев. По его словам, отношения между двумя странами испорчены только на время.

«В принципе, корейская сторона нам посылает соответствующие сигналы о готовности восстановить отношения достаточно быстро, когда для этого созреют условия, то есть когда закончится кризис на Украине», — сказал он.

Впрочем, Южной Корее приходится прислушиваться к позиции Вашингтона, и позиция Сеула в том числе будет зависеть от линии Запада по отношению к России после конфликта на Украине, уточнил посол.

«Поскольку, как я уже упоминал, Сеул вынужден чутко прислушиваться к сигналам из Вашингтона, то я здесь испытываю оптимизм, скажем так, но оптимизм очень умеренный и ограниченный», — объяснил Зиновьев.

Тем не менее, в посольстве надеются, что Южная Корея проявит большую самостоятельность и будет «более активно искать пути если не полного восстановления, то частичного восстановления наших некогда весьма разносторонних, продуктивных, взаимовыгодных отношений в самом широком спектре областей», — уточнил дипломат.

В то же время сейчас сторонам не надо ставить амбициозных целей по сиюминутному возрождению отношений и отмене санкций. Вместо этого нужно предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, что по силам обеим сторонам, считает Зиновьев.

«Надо сейчас переставать вредить друг другу и какими-то малыми шагами делать что-то позитивное, выправляя наши отношения. Забегая вперед, на мой взгляд, мне кажется, что перспективной сферой является культурно-гуманитарная область и людские обмены. В этом плане мы всегда ратуем за восстановление прямого авиасообщения, тем более что Республика Корея остается страной для безвизового въезда российских граждан», — заключил он.