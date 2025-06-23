Святой престол не предлагал стать посредником на переговорах между Россией и Украиной, но предлагал исключительно свою логистику и свою площадку. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский. И хотя Москва отказалась от предложения, оно «не имеет двойного дна», уверен дипломат.

По словам посла, он интересовался в Ватикане деталями этого предложения, поступившего от папы Льва XIV вскоре после его интронизации.

«Детали мне не были объяснены, раскрыты. Мне кажется, что сначала это был призыв, это было общее пожелание, готовность Ватикана действительно стать площадкой. <…> Ватикан предлагал не свои посреднические усилия, а свою логистику, действительно свою площадку. Ватикан совершенно не собирался быть посредником, понимая, что это может только помешать делу», — отметил Иван Солтановский.

Как объяснил дипломат, Москва не поддержала идею «из-за сложностей в основном логистического плана», тем более что в Стамбуле «уже всё шло по накатанной».

«Ватикан воспринял это с пониманием, и готовность оказать свое содействие с их стороны остается. В их bona fides, в их добрых намерениях, мы не сомневаемся: это предложение, которое, в моем понимании, не имеет двойного дна», — признал Солтановский.

Также, по его словам, сыграл роль «церковный фактор».

«У Ватикана все-таки профиль двуликий: это и Святой престол, и папа — глава Римско-католической церкви, а с другой стороны, Ватикан — это и город-государство. Поэтому здесь позиция, учитывающая церковный фактор, тоже объяснима», — признал дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вести переговоры двух православных стран в Ватикане было бы «неэлегантно».

При этом Иван Солтановский назвал позицию Ватикана по военному конфликту на Украине «достаточно сдержанной, прагматичной, почти что равноудаленной». Прежние заявления Роберта Фрэнсиса Превоста в бытность епископом в Перу, когда он назвал действия России «империалистическим вторжением», в Москве сейчас в расчет не берут.

«Быть кардиналом и быть папой римский — большая разница. Три года назад у него действительно было такое заявление, но сейчас мы таких заявлений от него не слышали. По тому заявлению трехгодичной давности я бы не делал далеко идущих выводов», — отметил Солтановский.

Он также подтвердил роль Святого престола в обмене военнопленными между Россией и Украиной.

«Да. Ватикан и через госсекретариат, и через кардинала Маттео Дзуппи (спецпосланника папы по Украине. — Прим.RTVI) помогает. Он служит каналом общения, обменов списками между Украиной и Россией. И действительно, при майском обмене, когда, как отмечала наш омбудсмен Татьяна Москалькова, были обменяны тысяча на тысячу, и туда были включены тяжелораненые российские военнопленные и порядка 30 курян, вывезенных на территорию Украины, Ватикан здесь сыграл свою позитивную роль», — признал посол России.

По его словам, это свидетельствует о «доверии к Ватикану как посреднику в этом вопросе».