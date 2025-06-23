Отношения с США остаются среди приоритетов дипломатии Ватикана. Папа Франциск «недолюбливал» президента-республиканца Дональда Трампа. Его миграционная политика по-прежнему вызывает непонимание у Святого престола, однако при новом понтифике Льве XIV критика в адрес Белого дома может стать более умеренной. Такое предположение в специальном интервью RTVI сделал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«Для Ватикана — это было видно — существенное значение имеют отношения с Трампом, с администрацией Трампа. Как, собственно говоря, и сам Ватикан находится на видном месте во внешнеполитической повестке Белого дома. И Трамп сюда прилетал, и Вэнс сюда прилетал, причем, по-моему, не один раз. И Рубио здесь был. Американцы понимают роль Ватикана в современном мире», — отметил Иван Солтановский.

По его словам, трудно судить о том, есть ли «химия» между Трампом и первым «американским папой» — «для этого нужно присутствовать при их разговоре и смотреть, как собеседники реагируют друг на друга, на их эмоции».

«Папа Франциск действительно недолюбливал Дональда Трампа — и не скрывал этого. Ватикан и Белый дом сильно расходятся в вопросах миграционной политики. <…> Мне трудно представить ситуацию, при которой новый папа полностью пересмотрел бы отношение к проблемам мигрантов», — признал посол России.

Дипломат напомнил, что «Ватикан в принципе выступает на стороне дискриминируемых меньшинств — национальных, религиозных, и на стороне мигрантов, которых он воспринимает как людей, пострадавших по объективным причинам и оказавшихся в исключительно сложных жизненных обстоятельствах».

«Поэтому, конечно, резкие, решительные меры применительно к мигрантам, какими бы обстоятельствами они бы ни обусловливались, Ватиканом не приветствуются. Может быть, накал критики, уровень критики [в адрес администрации Трампа] не будет столь высоким, как при Франциске, — мне трудно здесь говорить. Но то, что это вызывает неприятие и непонимание Святого престола, — очевидно», — заключил посол России.