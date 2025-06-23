Президент России Владимир Путин и папа римский Лев XIV провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол в Ватикане Иван Солтановский.

«Я думаю, это не большой секрет: звонок состоялся по нашей инициативе», — рассказал Иван Солтановский.

По словам посла, «некоторое время ушло на улаживание технических вопросов».

«Все-таки Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России, и в плане поддержания диалога это естественное и важное для нас исключение из того, что происходит у нас с западноевропейскими странами — и не только с ними, со многими, которые встали на путь санкционной войны против нас», — сказал Солтановский.

Как отметил дипломат, пока рано делать выводы о том, какими будут приоритеты нового папы на мировой арене.

«Самые первые шаги Льва XIV пока не позволяют говорить о каких-то крупных, прорывных инициативах с его стороны, что не исключает того, что они последуют. Но, естественно, любой папа выступает за мир, за диалог, за наведение мостов с другими, между странами, которые находятся не в лучших отношениях, между представителями разных религий», — признал Иван Солтановский.

Он напомнил, что Лев XIV —» не только гражданин США, но еще гражданин Перу, у него есть сильное латиноамериканское влияние», и его «избрание на ура восприняли многие страны Южной Америки».

«Конечно, содействие в урегулировании конфликтов будет важнейшим приоритетом Ватикана», — заключил Солтановский.