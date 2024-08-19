Россия была готова заключить с Японией полноценный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве — в Москве считали его в большей степени отвечающим реалиям, чем просто мирный договор. Однако сейчас переговоры между Москвой и Токио по сути заморожены. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Японии Николай Ноздрев.
«Действительно, мы неоднократно подчеркивали, что Россия вела переговоры с Японией не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем документе о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, призванном заложить фундамент для ускоренного развития всего комплекса двусторонних связей. Вести речь о «мирном договоре» спустя 80 лет после окончания войны — значит игнорировать изменившийся исторический контекст», — пояснил Николай Ноздрев RTVI.
Как отметил дипломат, «ни о чем подобном <…> сейчас говорить не приходится».
«Даже для восстановления политического диалога на высоком уровне Токио придется проделать большую «домашнюю работу» и, прежде всего, на деле отказаться от недружественной политики», — сказал посол России.
По его словам, оснований для исключения Японии из списка «недружественных стран» сейчас не просматривается.
Состояние войны между Москвой и Токио было официально прекращено советско-японской декларацией 1956 года. Однако формальный мирный договор так и не был подписан. Японская сторона увязывала его с притязаниями на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи (в Токио называют их «северными территориями»). В Москве настаивают, что российский суверенитет над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны не подлежит пересмотру и не может быть предметом переговоров.