Россия была готова заключить с Японией полноценный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве — в Москве считали его в большей степени отвечающим реалиям, чем просто мирный договор. Однако сейчас переговоры между Москвой и Токио по сути заморожены. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Действительно, мы неоднократно подчеркивали, что Россия вела переговоры с Японией не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем документе о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, призванном заложить фундамент для ускоренного развития всего комплекса двусторонних связей. Вести речь о «мирном договоре» спустя 80 лет после окончания войны — значит игнорировать изменившийся исторический контекст», — пояснил Николай Ноздрев RTVI.

Как отметил дипломат, «ни о чем подобном <…> сейчас говорить не приходится».

«Даже для восстановления политического диалога на высоком уровне Токио придется проделать большую «домашнюю работу» и, прежде всего, на деле отказаться от недружественной политики», — сказал посол России.

По его словам, оснований для исключения Японии из списка «недружественных стран» сейчас не просматривается.