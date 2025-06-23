Визит президента России Владимира Путина в Ватикан не стоит на повестке дня. Об этом российский посол в Ватикане Иван Солтановский сообщил в специальном интервью RTVI.

«Нет, он не стоит на повестке дня. Для того, чтобы организовать плодотворный, серьезный, эффективный визит главы нашего государства, конечно, должны быть созданы предпосылки и должна быть инициатива с двух сторон, в том числе со стороны Святого престола. Пока такой инициативы нет, хотя в Ватикане понимают глобальную роль России, понимают очень хорошо», — сказал Иван Солтановский.

По словам дипломата, при постановке вопроса о визите главы государства нельзя не учитывать ряд негативных факторов.

«Сейчас, в моем понимании, есть значительное негативное влияние международного фактора. Это элементарная логистика и вопросы безопасности, связанные с тем, что против нас введены санкции со стороны Евросоюза — и не только. И совершенно возмутительны решения Международного уголовного суда, который некоторые страны признают, некоторые — нет», — отметил Солтановский.

Посол рассказал, что когда прорабатывался визит министра культуры Ольги Любимовой на церемонию интронизации Льва XIV (который не состоялся), «были даны железобетонные гарантии, что никаких санкций применено не будет».

«Но все-таки глава государства — это глава государства, и одно дело говорить на словах, что никакие меры приняты не будут, а другое дело —абсолютно железобетонные гарантии. И поскольку это не стоит сейчас на повестке дня, то, соответственно, мы вопрос и не ставим», — продолжил Солтановский.

Он добавил, что если вопрос «перейдет в практическую плоскость», то потребуется «очень большая работа со стороны двух столиц».

Также посол России не смог рассказать, с какой страной не удалось согласовать пролет борта Ольги Любимовой.

«Это знают, наверное, только в небесах. Я просто не в курсе, потому что это был действительно технический вопрос», — отметил Иван Солтановский, который в итоге возглавил российскую делегацию.

«Надо отдать должное Ватикану — они не стали делать никаких политических выводов и быстро согласовали изменения в протоколе, которые были с этим связаны. Поэтому у меня не было никаких сложностей в том, чтобы встретить понтифика и поприветствовать его от имени нашего государства», — заключил дипломат.