Запад подталкивает сербскую оппозицию к протестам из-за того, что официальный Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко.

По словам главы дипмиссии, давление на Белград идет очень высокое.

«Именно вопрос о неприсоединении Сербии к антироссийским санкциям стал ключевым поводом для западной активности. И подталкивание оппозиции к протестам происходит именно поэтому — потому что расшатать надо эту позицию в первую очередь», — сказал Боцан-Харченко.

Давление на Белград будет продолжаться «в форме подпитывания протестов», а также по вопросу Косово, считает посол.

«Сербам Приштины при попустительстве, а лучше сказать, даже при содействии Запада создают невыносимые условия <…> Причем Запад всячески показывает, что дело в его руках, и он может создать еще худшую ситуацию», — сказал Боцан-Харченко.

17 декабря в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно официальным данным, правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» победила, набрав 46,67% голосов. Оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» оказалась на втором месте, получив 23,63% голосов.

После выборов в Сербии вспыхнули протесты, которые вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Демонстранты штурмовали административные здания, силовики применяли слезоточивый газ. Десятки протестующих были задержаны, по меньшей мере восемь полицейских получили ранения.