Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко затруднился объяснить недавние заявления президента страны Александра Вучича о том, что роль Красной армии в освобождении Югославии была «ограниченной». Однако, по словам дипломата, эта тема поднимается сербами не впервые. При этом в России не хотят преуменьшать роль местного сопротивления нацизму на Балканах, отметил Боцан-Харченко в интервью RTVI.

«Вот здесь я прямо скажу: я затрудняюсь тут что-то объяснить, как-то комментировать — тем более был комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тема освобождения Югославии не новая. Она была и подчас в достаточно обостренной форме периодически поднималась и в советское время, точнее, в период СССР и СФРЮ — в социалистический период», — отметил посол России.

По его словам, «говорить о том, что роль Красной армии, была ограниченной, или о том, что Народно-освободительная армия Югославии полностью освободила [страну] сама, невозможно».

«Мы все понимаем, что освобождение Сербии стало частью освобождения Восточной Европы, частью крупнейших операций советской армии. Это такие масштабы военных действий и военных операций, которые просто объективно были неподъемны для Народно-освободительной армии Югославии. Мы всегда об этом говорим, это историческая истина», — сказал Александр Боцан-Харченко.

При этом в России «никогда не преуменьшали (и сейчас мы еще раз подчеркиваем уважение) и ту роль, которую сыграли национальные, местные силы противодействия немецко-фашистской оккупации».

Также в Москве исходят из того, что президент Сербии Александр Вучич не изменит решения прилететь в Москву на 9 мая.