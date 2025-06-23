Россия не обращалась к Ватикану за помощью в налаживании контактов со странами, которые объявлены «недружественными». Ватикан также не просил у Москвы содействия в наведении мостов с правительствами, с которыми у него нет дипломатических отношений — по крайней мере, по официальным каналам. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«Мы здесь с такими предложениями о посредничестве Ватикана, о помощи не обращаемся», — так Иван Солтановский ответил на вопрос о том, использует ли Москва связи Святого престола, чтобы поддерживать какие-либо контакты с «недружественными» странами.

При этом посол отметил, что папы традиционно призывают к «наведению мостов», о чем говорит сама этимология слова «понтифик». Собеседник RTVI также напомнил, что «Ватикан очень искушен в нюансах дипломатии, которой уже много веков и даже тысячелетий».

При этом, по словам Солтановского, и Ватикан, со своей стороны, не обращался к Москве с аналогичными просьбами — например, помочь установить контакты с афганским правительством талибов.

«Ко мне лично как к послу России в Ватикане никто не обращался. Но Ватикан действует многосторонне, так сказать, по многим направлениям. Может быть, какие-то неформальные контакты, какие-то неформальные обращения были. Но официальных обращений, я вам скажу, точно не было», — уточнил глава дипмиссии.

Иван Солтановский признал, что у Ватикана непростые отношения с КНР, которые Святой престол хотел бы улучшить.

«Когда Маттео Дзуппи выполнял функции спецпосланника Франциска по гуманитарным аспектам украинского кризиса, он ездил в разные страны, в том числе был в Китае. Поэтому Ватикан от Китая не отгорожен Великой Китайской стеной. Думаю, Ватикан будет продолжать эти усилия, но в нашем посредничестве они не проявляют никакой заинтересованности. Да я и не думаю, что нам это тоже на руку», — заключил посол России.