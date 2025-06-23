Между Россией и Ватиканом продолжается «достаточно активный политический диалог», хотя контакты по линии некоторых ведомств приостановлены. Так, российская сторона несколько раз ставила вопрос о том, чтобы возобновить практику политконсультаций, но Святой престол «немножко держит паузу». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Посол напомнил, что «Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России», на практике Москва и Святой престол поддерживают «достаточно активный политический диалог».

«В плане поддержания диалога это естественное и важное для нас исключение из того, что происходит у нас с западноевропейскими странами», — отметил Солтановский.

По его словам, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, также с российским министром разговаривал секретарь по связям с государствами и международными организациями (по сути — министр иностранных дел Ватикана) Пол Галлахер.

«Контакты, во всяком случае — телефонные и личные, продолжаются. И это тоже показатель того, что у нас налажен нормальный, прагматичный, взаимоуважительный диалог со Святым престолом. Мы ставили несколько раз вопрос о том, что стоит возобновить практику политконсультаций, но Ватикан здесь немножко держит паузу. Посмотрим», — рассказал посол.

Иван Солтановский отметил, что коллеги в Ватикане «и сами понимают, что политконсультации и разговоры на более высоком уровне нужны».

«У нас чуть-чуть поставлено на паузу взаимодействие по линии других ведомств, которое было раньше. У нас были активные отношения и по линии Росархива, и по линии Минздрава, и по линии других социальных ведомств, прежде всего. Очевидно, Ватикану все-таки не очень удобно с учетом общей сложной международной обстановки демонстрировать активное взаимодействие с нашей страной. Но это не значит, что они обрублены», — признал посол.

По мнению Ивана Солтановского, «возобновление и расширение этих контактов — вопрос времени».