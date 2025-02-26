Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Норвегию, которая в 2025 году завершает председательство в Арктическом совете, сейчас не готовится. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов, отвечая на вопрос о том, приглашали ли норвежцы Сергея Лаврова на предстоящее министерское заседание совета.

«В текущий непростой период мы отмечаем определенные усилия команды норвежского председательства по возобновлению нормальной, полноформатной деятельности Арктического совета. Вместе с тем видим, что не все страны-члены этой организации разделяют настрой Осло вернуть Арктический совет к обычной, нормальной, полноформатной работе. В таких условиях перспективы проведения сессии на высоком, министерском политическом уровне пока не просматриваются», — заявил Николай Корчунов.

По словам посла, «на такую встречу не могут не позвать Россию, поскольку обязательным условием проведения таких встреч являются консенсусные решения».

«В отсутствие на встрече одной из стран решений быть принято не может. Поэтому такой вариант просто исключен Оттавской декларацией, на основе которой был учрежден Арктический совет», — отметил дипломат.

Дата министерской встречи Арктического совета пока не объявлена. На ней эстафета председательства перейдет от Норвегии к Дании.

«Я таких указаний [по подготовке визита главы МИД России в Норвегию] не получал», — уточнил Николай Корчунов.

В ноябре посол Норвегии в России Роберт Квиле не подтвердил в интервью RTVI, что Осло собирается приглашать российское министра.

«Я не знаю, что они думают. Но полагаю, что такого рода решения должны приниматься в тесной координации с остальными», — говорил Роберт Квиле.

В Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ранее Россия не исключала, что может выйти из организации, где ее работа была по факту приостановлена после 24 февраля 2022 года. Однако под председательством Норвегии удалось восстановить деятельность некоторых рабочих групп с участием российской стороны — это подтверждают и в Москве, и в Осло.